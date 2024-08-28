جمعية الصحفيين تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية، مساء أول من أمس، معرضاً للأسر المنتجة ورائدات الأعمال الإماراتيات، وذلك في المسرح الوطني بأبوظبي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وأكدت فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، خلال افتتاحها للمعرض الذي تنظمه شركة سديم لإدارة المعارض، أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تشجيع المرأة الإماراتية على الإنتاج والابتكار، والمساهمة بجهد مخلص في تقديم صورة مشرفة عن قدراتها في مجالات متعددة.

وأثنت على المشاركات في المعرض ومعروضاتهن، التي برزت من خلال 14 ركناً لأنشطة متنوعة. وأشادت رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية بجهود الرعاة في إنجاح الفعاليات، وهم: مجلس سيدات أعمال عجمان، أفراح الإمارات، مدار للإعلان، وسديم لإدارة المعارض المنظمة للفعاليات.

وهنأت فضيلة المعيني المرأة الإماراتية في يومها، مؤكدة أن تخصيص يوم للاحتفال بها يعكس ثقة القيادة الإماراتية بالمرأة، وتعزيز تمكينها على مختلف الأصعدة، ودعم مشاركتها في صنع القرار، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار. من جهتها أوضحت ريم البريكي، عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن فعاليات الاحتفال ستشهد اليوم إقامة حفل ختامي يتضمن جلسات حوارية يشارك فيها نخبة من القامات الإعلامية الوطنية.

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