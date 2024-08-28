30 ألف ساعة تطوع أنجزها موظفو «إقامة دبي» في 42 شهراً

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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بلغ عدد المبادرات التطوعية، التي أطلقتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال 42 شهراً، منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024 قرابة 65 مبادرة تطوعية، شارك فيها 2332 متطوعاً من الموظفين، أنجزوا خلالها 30 ألف ساعة تطوعية في مختلف الفعاليات.

وانطلاقاً من التزامها بتعزيز جودة الحياة وإسعاد المجتمع، وترسيخ المسؤولية المجتمعية كقيمة أساسية، خصصت «إقامة دبي» عام 2024 عاماً للتطوع، بهدف تمتين وترسيخ تماسك المجتمع، وتعزيز المشاركة التطوعية لخدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث بات العطاء عنواناً للكثير من الممارسات، التي تميزت بها إقامة دبي، وكان التطوع إحدى نوافذ الخدمة المجتمعية، التي أطل من خلالها العاملون بإقامة دبي على المجتمع، يمدون سواعدهم، ويبذلون جهودهم، ويسهمون بطاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم، عبر العديد من الأنشطة والمبادرات التطوعية.

وركزت مبادرات «إقامة دبي» على دعم الأعمال الخيرية والإنسانية، والمشاركة في الحملات التوعوية، والجهود المتصلة بحماية أمن المجتمع والمحافظة على حياة وسلامة أفراده، وما يتخللها من عمليات الإسعاف والإنقاذ والإخلاء والإجلاء والإيواء، حيث تتعاون مع العديد من الجهات المحلية لتعزيز منظومة العمل التطوعي وتوجيه موظفيها للمشاركة في البرامج التطوعية، التي تنظمها الجهات المختلفة مثل مؤسسة وطني الإمارات.

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