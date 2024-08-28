«دار البر» تطلق حملة «دعم التعليم» بالتزامن مع العام الدراسي الجديد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمعية دار البر عن إطلاق حملة التعليم، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، بهدف مساعدة الطلبة المتعثرين والمتعففين والأيتام، والأسر محدودة الدخل على توفير كل ما يلزم لإكمال المسيرة التعليمية، وتهدف الحملة داخل الدولة إلى تزويد الطلبة المحتاجين والمتعففين بحقائب مدرسية، حيث تصل قيمة الحقيبة إلى 150 درهماً، بالإضافة إلى المساهمة في تسديد الرسوم الدراسية، والتي يمكن للعامة، وأهل الخير اختيار قيمة السهم المتبرع به بين 3 قيم مختلفة، وهي: 100 درهم، 500 درهم، 1000 درهم.

وتهدف مشاريع الحملة خارج الدولة إلى تحقيق 4 أهداف رئيسية وهي: توفير الحقيبة المدرسية، والزي المدرسي، توفير المصروفات الدراسية السنوية، وبناء مدرسة نموذجية، والتي تشمل أسعاراً مختلفة على حسب الدول الفقيرة والمحتاجة لدعم الحملة.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر: «تستمر حملة دعم التعليم، التي تعد واحدة من أهم الحملات، التي تطلقها الجمعية سنوياً، في تحقيق أهدافها النبيلة، من أجل تعزيز منارة العلم التي تضيء عقول أبنائنا الطلبة داخل وخارج الدولة، والتي تسهم في تقدم الوطن وبنائه وازدهاره ومواصلة تحقيق الإنجازات والمكتسبات، وإضافتها لرصيده الزاخر، عبر بوابة العلم والتعليم».

وأكد جهود دار البر الحثيثة فيما يتعلق بمشاريع دعم التعليم خاصة في البلدان، التي تعاني من الجهل والفقر إثر ما تواجهه من مخاطر النزاعات.

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