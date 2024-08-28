شرطة دبي: الذكاء الاصطناعي يعزز منظومة الأمن

المصدر: دبي - البيان

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تواصلت أمس أعمال البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول 2024 في نسخته الرابعة، والذي انطلق أول من أمس ويختتم غدا، وتنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، حيث ناقش في يومه الثاني «التقاطعات ما بين التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي والشرطة الحديثة».

وقدم اللواء خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، بشرطة دبي، الجلسة الرئيسية لليوم الثاني، والتي حملت عنوان: «التقاطعات ما بين التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي والشرطة الحديثة»، كما تضمن اليوم الثاني ورشتي عمل حملت الأولى عنوان: «اعتبارات قوة الشرطة الجاهزة للمستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي»، والثانية: «الاستعمال المسؤول للذكاء الاصطناعي في جهات إنفاذ القانون».

وأكد اللواء خالد الرزوقي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة قوية في العديد من التخصصات والقطاعات والمجالات، وأن المجال الشرطي يمكنه بشكل كبير أن يسخر هذا التطور الهائل في دعم العمليات الشرطية والأمنية التي تعزز من الأمن والأمان للمجتمعات، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي هذا الجانب اهتماماً بالغاً، عبر منظومة واستراتيجية تعنى بالذكاء الاصطناعي، وأعلنت مؤخراً عن دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي في 29 عملية إدارية عبر مختلف الإدارات على مستوى جميع القطاعات الشرطية عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما ساهم في اختزال الوقت والجهد على الصعيدين المهني للموظفين وتقديم الخدمات للمتعاملين بسرعة وبجودة أكبر، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن والأمان في إمارة دبي.

وأضاف الرزوقي: نحرص في شرطة دبي بشكل مُستمر على تطوير العمليات الشرطية المُختلفة عبر تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي لتخدم جميع القطاعات منها قطاعات شؤون البحث الجنائي والعمليات لتعزيز منظومة الأمن والأمان في المجتمع ومكافحة الجريمة إلى جانب القطاعات الأخرى التي تُقدم خدمات تساهم في إسعاد المتعاملين بما يعزز من مؤشر الثقة في الشرطة، ورفع مؤشر الأمن والأمان على مستوى الإمارة، ونسعى بشكل دائم على نقل هذه المعرفة والتجربة والممارسة للقطاعات الشرطية والأمنية على المستوى المحلي والعالمي، لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار للمجتمعات.

واستعرض اللواء الرزوقي عدداً من المحاور المتعلقة بالجوانب المشتركة بين التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي والشرطة الحديثة، منها قدرة هذه التقنيات والتطور في تغيير الوضع الراهن، والتحديات التي تواجه أجهزة الشرطة ووكالات إنفاذ القانون، والفوائد الرئيسية لتطبيق أتمتة العمليات الروبوتية، ودور الشرطة في تطوير أنظمة وبرامج التنبؤ بالمخاطر وبأنواع من الجرائم، بالإضافة لاستعراض بعض من التجارب والممارسات المتعلقة بهذا الجانب.

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