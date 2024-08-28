الشيخة فاطمة: ابنة الإمارات ألهمت العالم بإنجازات نوعية

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل دولة الإمارات، اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية»، الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بـ«ابنة الإمارات»، التي تعيش عصرها الذهبي في ظل الاهتمام والرعاية اللامحدودة من قبل القيادة الرشيدة، التي وضعت ثقة لامحدودة في قدرة المرأة على العطاء في مختلف المجالات ومهدت لها البيئة الداعمة لتمكينها من التميز والنجاح.

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد»، بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك تأكيداً على النهج التشاركي الذي تعمل عليه الدولة منذ أن وضع لبناته الأولى الآباء المؤسسون عبر إشراك جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات في تحقيق رؤية الدولة.

وهنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، نساء وفتيات الدولة بهذه المناسبة.

وقالت سموها في كلمة لها: تحية فخر واعتزاز لكِ ابنة الإمارات لقد نلت ثقة وتقدير واحترام القيادة الرشيدة وألهمت الإمارات والعالم بإنجازاتك التاريخية النوعية في شتى المجالات وبواقع زاخر بالريادة والتمكين يدعونا لمضاعفة الجهود ورفع سقف تطلعاتنا لمستقبل مشرق بالإبداع والاستدامة وتحقيق مكاسب مقبلة تواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

إلى ذلك، توجهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بأصدق التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى القيادة الرشيدة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يتم الاحتفال به تحت شعار «نتشارك للغد»، تأكيداً على محورية دور المرأة في استدامة النمو والازدهار بدولة الإمارات وبناء مستقبلها.

وفي هذه المناسبة، أشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالرعاية التي توليها القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية وما تقدمه لها من دعم على كافة المستويات بمختلف المجالات، وتخصيص يوم 28 أغسطس من كل عام للاحتفاء بنجاحاتها وإنجازاتها وتقدير جهودها وتضحياتها وعطائها والتعبير عن دورها المحوري في المجتمع، كما يؤكد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مع تأكيد سموه دائماً أن المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة نهضتنا وتقدم مجتمعنا، وأن لديها الكفاءة والمقدرة وتمثل أكثر من نصف مجتمع دولة الإمارات التي تعد حالياً من الدول الرائدة في مؤشرات تمكين المرأة.

كما أشادت سموها بالرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي تقدمه لها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي تعد الداعم الأول للمرأة الإماراتية وقدوتها، كما يؤكد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأضافت سموها إنه نتيجة لهذا النهج المستدام الداعم للمرأة الذي أرساه الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتواصله القيادة الرشيدة، فإن دولة الإمارات مستمرة في تحقيق إنجازاتها وترسيخ مكانتها عالمياً في ملف المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ أصبحت من الدول الرائدة في هذا المجال وباتت تقدم نموذجاً ملهماً يحتذى به، حيث تقدمت إلى المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومحققة نقلة نوعية في ترتيبها بهذا المؤشر المهم صعوداً من المركز 11 عالمياً في نسخة عام 2022 والمركز 49 في عام 2015، ما يؤكد أولوية التوازن بين الجنسين في رؤية القيادة الرشيدة، وحرصها على تعزيز تمثيل المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال تشريعات رائدة وسياسات مستدامة من شأنها ترسيخ مكانتها شريكاً رئيساً في عملية التنمية الشاملة والمستدامة ضمن مختلف القطاعات.

وثمّنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم الإسهامات الوطنية للمرأة الإماراتية في شتى المجالات منذ تأسيس الدولة، وقالت سموها: «إن ثقة القيادة الرشيدة بقدرات المرأة الإماراتية وإشراكها في المسؤولية على كافة المستويات جعلها أكثر تميزاً ونجاحاً وإبداعاً ومساهمة في تقدم وازدهار دولة الإمارات وتعزيز مكانتها العالمية، وهو شيء يدعو لفخر كل إماراتية بأنها جزء مهم من هذه المسيرة المباركة، ويزيدها طموحاً نحو مزيد من النجاحات والإنجازات والوصول بالإمارات إلى المركز الأول في جميع المجالات».

تمكين

ويسلط يوم المرأة الإماراتية سنوياً الضوء على الأشواط المتقدمة التي قطعتها دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة، وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازاتها ونجاحاتها في المجالات كافة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الاستمرار والعمل على تنمية مهاراتها وإمكاناتها، بجانب استشراف مستقبل المرأة في المجالات والقطاعات كافة، فضلاً عن دعوة جميع الجهات الوطنية للتعاون لتحقيق مستقبل مستدام للمرأة الإماراتية، بما يتوافق مع مبادئ الخمسين.

وشهدت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية صدور حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية، شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.

وكانت الإمارات قد اعتمدت قبل عامين استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.

وتتضمن الاستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسة، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصدر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.

وتعد الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة، بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اللذان كان لهما الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاق البرامج والمبادرات التي ساهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات.

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