3 إماراتيات يرسمن ملامح مستقبل مستدام في مطارات دبي

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

بينما تمضي مطارات دبي قدماً في رحلتها نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، تبرز سارة العبدالله ومريم العوضي ونجلاء الغمّاي كنموذج يُحتذى به، وشاهد على قدرة المرأة الإماراتية على صناعة مستقبل أفضل، خطوة تلو أخرى.

سارة العبدالله، مديرة الاستدامة التجارية في مطارات دبي، لا تكتفي بالحديث عن الاستدامة بل تسعى جاهدة لتحقيقها من خلال بناء شراكات فعّالة، والمشاركة في مشاريع محورية، بما في ذلك مشروع لإدارة وإعادة تدوير 60% من النفايات في مطار دبي الدولي. وتؤكد سارة أهمية العمل الجماعي لتحقيق الاستدامة، قائلة: «الاستدامة ليست مجرد هدف، بل هي رحلة نتشاركها معاً، فمن خلال بناء مجتمع يتبادل المعرفة ويتعاون، نتمكن من خلق مستقبل أكثر إشراقاً للجميع».

من خلال عملها تثبت المهندسة مريم العوضي، من دائرة الطاقة والاستدامة في مطارات دبي، أن الاستدامة والكفاءة تسيران جنباً إلى جنب. أحد مشاريعها الرئيسة كان العمل على تحديث الإضاءة والمباني في المطار، والذي أدى إلى تخفيض 47 ألف طن من الكربون أي ما يعادل زراعة أكثر من مليون شجرة كل عام. تقول مريم: «كل مشروع شاركت فيه، بغض النظر عن حجمه، هو خطوة نحو تحقيق عالم أكثر استدامة.

وفورات الطاقة التي نحققها ليست مجرد أرقام، بل هي إسهام حقيقي في بناء مستقبل أفضل لمجتمعنا».

جهود

وتقود نجلاء الغمّاي، بصفتها مديرة لإدارة الفئات في مطارات دبي، جهود دمج الممارسات المستدامة بيئياً في عمليات الشراء بمطارات دبي، مؤكدة بذلك أن الاستدامة يمكن أن تكون استراتيجية عمل أساسية.

وقد أسفرت قيادتها لمشروع تطوير «سياسة الشراء الأخضر» لمطارات دبي عن زيادة ملحوظة في المشتريات الصديقة للبيئة بنسبة تقارب 49% في عام 2024 مقارنة بعام 2022. كما ساهم دعمها لتنفيذ سياسة عدم استخدام الورق في تقليل الطباعة بشكل كبير، من آلاف الصفحات في 2018 إلى صفر في 2024. وتؤكد نجلاء أن «الاستدامة في المشتريات لا تقتصر على اختيار المنتجات المناسبة، بل تتعدى ذلك إلى ترسيخ مبدأ اتخاذ القرارات المسؤولة والأخلاقية التي تؤثر إيجاباً في الصناعة بأكملها».

وتسعى صناعة الطيران إلى تحقيق التوازن بين التقدم والحفاظ على البيئة، وتبرز مطارات دبي كنموذج رائد من خلال تنفيذها خطوات ملموسة نحو تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

وتظهر جهود مطارات دبي، في تقليص بصمتها الكربونية وتعزيز كفاءتها التشغيلية من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات التي تشمل مشاريع لتوفير الطاقة، وشراكات بيئية، ومعالجة وإعادة تدوير النفايات، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

وقد أدت هذه المبادرات إلى تقليل كبير في انبعاثات الكربون وتكاليف الطاقة، مما منح مطارات دبي اعترافاً من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية في المطارات التابع لمجلس المطارات الدولي.

في قلب مسيرة مطارات دبي نحو مستقبل أكثر استدامة، تبرز ثلاث إماراتيات رائدات، يمثلن مصدر إلهام حقيقي في قيادة جهود الشركة لتحقيق أهدافها البيئية الطموحة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز