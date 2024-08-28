الإمارات رائدة عالمياً في تمكين المرأة ومشاركتها البرلمانية

المصدر: دبي - البيان

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يجسد النجاح الذي تحققه المرأة الإماراتية، من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي ومشاركتها في العمل البرلماني، مدى الريادة والتقدم الذي وصلت له دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة، وذلك بفضل الرعاية والدعم، الذي تحظى به من قبل القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ويشارك المجلس الوطني الاتحادي في الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم»، ودولة الإمارات تحقق ريادة عالمية في تمكين المرأة، وفي مؤشر نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان، وذلك ترجمة لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتضطلع المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بدور متميز بحصولها على العديد من المناصب البرلمانية، التي سجلت فيها ريادة على مستوى دول المنطقة والعالم، وذلك بانتخابها رئيسة للمجلس في الفصل التشريعي السادس عشر عام 2015م كأول امرأة تترأس برلماناً على مستوى المنطقة.

كما حصلت المرأة على منصبي النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس في عدد من الفصول التشريعية، وحصلت على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس في الفصل التشريعي الثامن عشر الحالي، الذي بدأ في شهر نوفمبر 2023م ورئاستها عدداً من اللجان الدائمة والمؤقتة، وعضويتها في هيئة مكتب المجلس.

وتشارك المرأة على الصعيد الداخلي في جميع مناقشات المجلس المتعلقة بمشروعات القوانين، وطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة .

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