خولة السويدي: ابنة الإمارات سجلت بصمات مميزة في مختلف المجالات

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة «خولة للفن والثقافة»، إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام، يجسد المكانة المتميزة للمرأة في الإمارات، وتسليط الضوء على دورها في رسم ملامح المستقبل المشرق، والمساهمة بمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، معربة عن فخرها بالمرأة الإماراتية، التي سجلت بصمات مميزة في مختلف المجالات، وأثبتت أنها على قدر عال من الكفاءة والمسؤولية، وأنها على العهد ماضية في خدمة الوطن.

وأشارت سموها، في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إلى أن المرأة الإماراتية اكتسبت شخصية ريادية متميزة، في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، ونجحت في تحمل المسؤوليات بكل جدارة واقتدار، بفضل دعم القيادة الرشيدة ورعاية واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي سخرت جميع أشكال الدعم والمساندة للمرأة، لتحقق طموحاتها، وتعزز آفاق قدراتها على المساهمة بصناعة مستقبل يزهو بالنجاحات والإنجازات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز