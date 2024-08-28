لطيفة بنت محمد: «الإماراتية» ملهمة المجتمع ورهان دولتنا الناجح

المصدر: دبي ـ البيان

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن المرأة الإماراتية تخطَّت مرحلة التمكين ووصلت إلى التنافسية العالمية، وأسهمت من خلال إنجازاتها ودورها الريادي في بناء مستقبل مستدام، فحظيت بثقة القيادة الرشيدة وأصبحت مُلهِمة المجتمع، وقالت: «المرأة الإماراتية رهان دولتنا الناجح، أثبتت جدارتها في تولّي كل المهام، وقدرتها على صنع الفرص وتحويل التحدّيات إلى إنجازات في جميع المجالات محلياً وإقليمياً ودولياً، فأصبحت شريكةً في صنع القرار، وتوّجت نصف قرن من العطاء والبناء والتنمية على مختلف الأصعدة منذ تأسيس الدولة وحتى الآن».

وأضافت سموها: «المرأة الإماراتية نبض الأسرة وروح المجتمع.. هي قلب الوطن النابض بالعطاء.. والمَدرسة التي تنشئ جيلاً قوياً واعداً قادراً على قيادة المستقبل».

نهج

وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن «بنت الإمارات» تواصل السير على درب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أتاحت كافة الفرص لاستثمار قدرات المرأة في مختلف المجالات وشتى القطاعات، ولافتةً سموّها إلى دور القيادة الرشيدة التي أرست نهجاً متفرداً في تمكين المرأة وتوسيع آفاقها وتعزيز حضورها ومكانتها لتصبح اليوم سفيرة لدولتها، تمثلها أفضل تمثيل في كافة المحافل الدولية.

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