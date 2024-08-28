صقر غباش: شريك فاعل في مسيرة النهضة الحضارية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدور الرائد والملهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسجلها الحافل بالمنجزات في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية وإعلاء شأنها في مختلف المجالات، مما جعلها نموذج استثنائي نفاخر به الأمم.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إلى أن المرأة الإماراتية شريك استراتيجي في بناء جسور الاستدامة من خلال أدوارها التنموية المختلفة، سواء من خلال منظومة الأسرة عبر غرسها لسلوكيات وثقافة الاستدامة باعتبارها المرجعية والقدوة لأفراد أسرتها أو من خلال المنظومة المهنية والمجتمعية . وأشار معاليه إلى أن الإنجازات الحضارية التي حققتها المرأة الإماراتية تعد ترجمة عملية لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لدور المرأة الحيوي في بناء الوطن وهي الرؤية التي تعمقت في فكر ونهج القيادة.

ووجه معاليه أسمى آيات العرفان لـ«أم الإمارات»، على دعمها لمسيرة المرأة وجهودها العظيمة في مسيرة العمل النسائي .

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