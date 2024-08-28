خالد بن زايد: المرأة أصبحت شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة بالدولة، مشيراً سموه إلى أن الدعم، الذي تحظى به في الميادين كافة يمثل مبدأ راسخاً ونهجاً مستداماً للدولة.

مناسبة

وقال سموه في كلمته بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن هذه المناسبة تعد فرصة لحشد الدعم لحقوق المرأة، ودعم مشاركتها في المجالات المختلفة، ولتقديم الشكر لابنة الإمارات على كل جهد تبذله لأجل بناء أجيال تواصل مسيرة التنمية، ولكل عمل تقوم به لرقي وتقدم بلادنا جنباً إلى جنب مع شرائح المجتمع كافة.

مردفاً سموه: «كل الاحترام والتقدير والامتنان لكل امرأة إماراتية».

مشاركة

وأضاف سموه: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أسهمت في ترسيخ مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الوطنية، لتسطر قصص نجاح ملهمة في التميز والريادة حتى باتت مثالاً يحتذى إقليمياً وعالمياً».

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