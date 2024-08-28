وزراء: قيادة الإمارات وفرت بيئة داعمة ومحفزة للمرأة مكنتها من التميز والإبداع

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الوزراء أنه بفضل توجيهات ودعم القيادة الحكيمة أضحت التجربة الإماراتية في تمكين المرأة نموذجاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

وشددوا على أن حكومة الإمارات حريصة على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة للمرأة الإماراتية تمكنها من التميز والإبداع في مجالها.

دلالات

وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن يوم المرأة الإماراتية يحمل في طياته دلالة كبيرة وإشارة واضحة إلى مدى اعتزازنا بنجاحات وعطاءات المرأة الإماراتية، وفخرنا بإنجازاتها في جميع المجالات وتقديرنا لمساهماتها الفعالة في تطور مجتمع دولة الإمارات منذ قيام دولة الاتحاد، في ظل نهج وطني لتمكين المرأة الإماراتية وإيمان راسخ بقدراتها وإمكاناتها منذ أولى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» أهمية خاصة لتمكين المرأة الإماراتية وإفساح كافة المجالات لها لمشاركة أخيها الرجل في عملية التنمية المستدامة ورسم ملامح المستقبل المشرق لوطننا الغالي.

ففي ظل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، تسير دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى ثابتة في سبيل تمكين المرأة الإماراتية في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية؛ حتى أضحت التجربة الإماراتية في تمكين المرأة نموذجاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

وإننا إذ نحتفي بيوم المرأة الإماراتية، فإننا نتشرف بأن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية؛ كما نتقدم بالتهنئة والتقدير إلى المرأة الإماراتية التي تواصل دورها الحيوي في مسيرة تطور الوطن وتقدمه.

ركيزة أساسية

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية «إن المرأة الإماراتية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والازدهار، التي تشهدها دولة الإمارات، بفضل الرعاية والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، التي حرصت على تمكين المرأة، وتعزيز دورها في مختلف القطاعات.

وأضاف تميزت ابنة الإمارات بكفاءتها العالية وقدرتها على تحقيق إنجازات استثنائية، أسهمت في تشكيل ملامح مستقبل الإمارات، موضحاً أن هذا التميز يأتي تجسيداً لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حيث قدمت الدعم اللامحدود، لتطوير قدرات المرأة الإماراتية وإبراز دورها الفاعل في المجتمع.

وثمن معالي الحسيني دور المرأة الإماراتية في تطوير القطاع المالي بالدولة، وفي رسم ملامح نجاحه وتقدمه، لافتاً إلى أنها سطرت بنجاحاتها وجهودها وعطائها، قصص نجاح ملهمة في مختلف مواقع العمل، وأثبتت قدرتها على تخطي التحديات وخلق فرص جديدة للنمو أثمرت الإنجازات الكبيرة وتحقيق ريادة الدولة في المجال المالي عالمياً.

مناسبة وطنية

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن يوم المرأة الإماراتية يُعد مناسبة وطنية مهمة نتذكر فيها إنجازاتها ومساهمتها القوية والفعّالة في دعم المسيرة التنموية للدولة، ودورها المتميز في بناء الأجيال والوطن، وترسيخ قيم المجتمع الإماراتي والحفاظ عليها.

مشيراً معاليه إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، قدمت الدعم اللامحدود للمرأة الإماراتية ووفرت لها كافة مقومات النجاح والإبداع والابتكار، حتى تبوأت مكانة فريدة ومرموقة في كافة قطاعات المجتمع.

وقال معاليه: تُشكل المرأة الإماراتية اليوم جزءاً رئيساً في العمل الاقتصادي بدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي عدد الرخص التجارية التي تملكها إماراتيات في الدولة إلى 135,171 رخصة حتى 26 أغسطس الجاري، بزيادة قدرها 23% مقارنةً بـ109,871 رخصة بنهاية عام 2023، والتي تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة ومنها السياحة والنقل الجوي وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والتأمين والأنشطة الإبداعية والتأمين.

مصدر إلهام

قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: إن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية اليوم هو تقدير لدورها الجوهري في نسيج المجتمع، فهي القلب النابض للأسرة، والركيزة الأساسية في تنشئة جيل واعٍ وقادر على مواكبة التحديات.

وأضافت معاليها: إن أثر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، هو أعظم تجسيد لقوة المرأة في الإمارات، فقد كانت ولا تزال مصدر إلهام ودعم للمرأة الإماراتية في مختلف مراحل حياتها، فبرؤيتها الثاقبة وحكمتها غرست سموها القيم الأصيلة في نفوس النساء، وعززت فيهن روح المبادرة والريادة، وبرعايتها وجهودها الاستثنائية تحققت قفزات نوعية في مجال تمكين المرأة، ليس فقط في الحياة العامة بل داخل محيط الأسرة، حيث أصبحت المرأة شريكاً حقيقياً في صنع القرار، ومؤثراً رئيساً في بناء مجتمع قوي ومستدام.

تهنئة

تقدم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به سموها في دعم وتمكين المرأة الإماراتية.

وأضاف معاليه إن حرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة في مختلف المجالات، يعد ركيزة أساسية في نهضة الدولة، ويأتي هذا التمكين كجزء من «السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 - 2031» التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة الإماراتية وريادتها في مختلف المحافل.

كما أشار معاليه إلى أن إجمالي عدد موظفات وزارة العدل بلغ 612 موظفة، منهن 42 تعمل في السلطة القضائية، و33 في الوظائف الإشرافية، و167 من فئة الشباب، إضافة إلى 5 متدربات قضائيات يتم إعدادهن للعمل في المجال القضائي.

كما بلغ إجمالي عدد المحاميات المقيدات لدى وزارة العدل 906 محاميات، مما يعكس النجاح المستمر لسياسات التمكين التي تتبناها الوزارة، وتأتي هذه الإنجازات لتؤكد أن المرأة الإماراتية ستظل شريكاً رئيساً في مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات، وأن مستقبل الوطن سيظل مشرقاً بفضل تضافر الجهود المشتركة بين جميع أفراد ومؤسسات الدولة.

دولة قوية

في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة: وضعت دولة الإمارات ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، ركائز أساسية لبناء دولة قوية، قوامها العنصر الوطني المتسلّح بالعلم، والمعرفة، والإيمان، وكان من طليعة الرؤى والقرارات الاستراتيجية الدعوة لتمكين المرأة في مختلف القطاعات الحيوية، والاستثمار في قدراتها، ومهاراتها، وخبراتها التي باتت نموذجاً يحتذى به اليوم في شتى المجالات.

وأشار معاليه إلى الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة مؤخراً، حيث تحتل المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين بتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2024، وهو نتاج لهذا الدعم الكبير والمتواصل للمرأة الإماراتية وتمكينها وتعزيز تواجدها وتطلعاتها.

تمكين

من جهتها أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن يوم المرأة الإماراتية يعكس حرص القيادة الرشيدة المستمر على تمكين المرأة وتعزيز دورها في نهضة المجتمع والمساهمة الفاعلة في مسيرة الدولة نحو الازدهار.

وقالت معاليها: «بذلت الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه جهوداً كبيرة لتعزيز دور المرأة في المجتمع.

وسيراً على الدرب يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله مسيرة القائد المؤسس في إتاحة المجال أمام كل امرأة وفتاة إماراتية للعلم والعمل والتطور، وهو ما تترجمه على أرض الواقع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي تعد القدوة ومصدر الفخر لكل فتاة وامرأة إماراتية.

لقد أصبحت جهود أم الإمارات نبراساً يضيء الطريق أمام كل امرأة إماراتية تتطلع نحو مستقبل مشرق».

وأضافت معاليها: تتنامى كل يوم الحاجة للمرأة الإماراتية للمساهمة بشكل أكبر في جهود التنمية المستدامة في الدولة في مختلف القطاعات الحيوية، وهو ما يعبر عنه شعار نتشارك للغد الذي يواكب تمديد عام الاستدامة لـ2024.

جدارة واستحقاق

وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إن الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، يأتي مجدداً لتقدير المرأة الإماراتية، حيث نستذكر إنجازاتها ونستعرض مساهماتها في بناء الوطن.

وأكدت معاليها أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها واستحقاقها في التقدير، لأنها سعت بكل جد لاستثمار الفرص في التعليم والعمل.

وأضافت معاليها المرأة الإماراتية هي دعامة الأسرة، والأم والمربية القائدة، التي تحرص على بناء الأجيال من أجل رفعة الوطن، وكانت وما زالت تعمل بكل جد ومثابرة، وها نحن نرى نتائج عملها ومساهماتها وعطاءاتها في شتى نواحي مجالات البناء والتنمية.

وأشارت إلى أن المتتبع لمسيرة المرأة الإماراتية، سيجد أنها حظيت بأروع قدوة، هي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي قادت مسيرة المرأة وعملت على الارتقاء بمكانتها، وأسست لمنهج عمل وطريقة حياة من شأنها أن تعلو بمكانة المرأة وتعظم دورها في تحقيق كل أهداف التنمية.

رائدة التطوير

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن المرأة الإماراتية أصبحت رائدة التطوير وصناعة المستقبل في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبرعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقالت معاليها: إن نساء وفتيات الإمارات يمثلن نموذجاً وقدوة للجميع في العطاء والعمل الجاد والإنجاز، ومثالاً في الطموح الكبير، والسعي المتواصل للإنجاز، مشيرة إلى أن الإماراتية تمكنت من أن تبدع في مختلف المجالات، من ريادة الأعمال، إلى ريادة الفضاء، من التخصصات العلمية والتكنولوجية، إلى خدمة المجتمع، من العمل الحكومي والمشاركة الفاعلة في قيادة مسيرة التنمية، إلى قيادة القطاع الخاص والإبداع في مجالات الاقتصاد.

إنجازات متميزة

من جانبه قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: لطالما أولت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة، من خلال تقديم خدمات وتسهيلات في مختلف القطاعات، فضلاً عن مبادرات استراتيجية تعزز قدرتها على التوازن بين جوانب حياتها المتعددة واهتمامها بأسرتها وتربية أبنائها وتعليمهم القيم الأخلاقية والتقاليد الأصيلة، ومنحها الفرص المناسبة لتجسيد تطلعاتها لما لدورها من أهمية في جميع مجالات الحياة العملية والعلمية، ولإسهاماتها الحيوية في رفد المجتمع بالخبرات النوعية.

وأضاف معالي النيادي: نحتفي اليوم بإنجازات المرأة الإماراتية التي أثبتت سعيها المتواصل نحو تحقيق النجاح والتميز على الصعيدين المحلي والعالمي، لأنها تمتلك طموحات واعدة لتكون نموذجاً وطنياً رائداً في الإبداع والابتكار، كونها تشكل ركيزة أساسية ضمن المسيرة المستدامة التي تشهدها الإمارات، فهي تساهم بدفع عجلة التقدم والتطوير بما لديها من قدرات ومهارات متعددة، فالاستثمار في تمكين المرأة يُعد أحد المسارات المهمة لتحقيق إنجازات قيمة.

اهتمام

أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن الاحتفال بمناسبة المرأة الإماراتية تحت شعار نتشارك للغد، يجسد الاهتمام الكبير والدعم الاستثنائي الذي أولته ولا تزال توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، وإيمان سموها الراسخ بتعزيز دور المرأة في بناء المجتمع وإتاحة كافة الممكنات لتنمية روح الريادة والمسؤولية لديها، بما أسهم في تعزيز مكانة المرأة في المحافل الإقليمية والدولية.

وقالت معاليها: «تُشكل المرأة الإماراتية قوة اقتصادية مهمة انطلاقاً من موقعها كرائدة أعمال وتوليها مناصب قيادية وريادية في مراكز اتخاذ القرارات، حيث تعمل في أسواق الدولة أكثر من 128,412 شركة صغيرة ومتوسطة تمتلكها إماراتيات، كما يوجد قرابة 135,171 مشروعاً مملوكاً لرائدات أعمال إماراتيات في الدولة».

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