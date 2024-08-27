عارف المهيري.. 40 عاماً في العمل الإحصائي

المصدر: دبي - البيان

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يعتبر الفقيد عارف عبيد المهيري أحد رجالات دبي المخلصين، الذين أسهموا في نهضة الإمارة، وتعزيز مسيرتها التنموية الشاملة، بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء والعمل الدؤوب، حيث قضى 40 عاماً في العمل الإحصائي بكافة مجالاته الميدانية والإدارية والفنية، وفي جميع القطاعات «الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية»، وقاد تأسيس مركز دبي للإحصاء كأول مدير تنفيذي للمركز، وقاد عملية إعداد أول استراتيجية إحصائية لإمارة دبي، وبناء المنظومة الإحصائية لإمارة دبي، مثلما قاد المركز لتحقيق المركز الأول ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز «فئة تقدير التميز» في أول مشاركة للمركز 2009.

كما أسهم الفقيد في قيادة كل من: فرق العمل في «دبي للإحصاء» لحصد 75 جائزة عالمية ومحلية وإقليمية مرموقة «2009 – 2019»، والحصول على المركز الأول ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز– فئة أفضل نتيجة سعادة الموظفين لـ 9 سنوات، وعملية تقديم الدعم الإحصائي لإعداد وتنفيذ خطط دبي الاستراتيجية، وعملية ابتكار وإنشاء منظومة الإحصاء الذكي لإمارة دبي، وإطلاق مبادرات إحصائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، وقيادة مركز دبي للإحصاء ليكون الأول عالمياً في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية في مجال إدارة الابتكار والجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات.

وأدار الفقيد مشاريع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1993، 2000، 2005، بإمارة دبي، وأشرف على تنفيذ العديد من المسوح الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وتأهيل وتمكين العديد من القيادات الإحصائية والإدارية الإماراتية الشابة، وتمكينهم من تولي مناصب قيادية وإدارية.

خبرات عملية

أما الخبرات العملية للفقيد فكثيرة ومتنوعة، فقد شغل كلاً من: المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء منذ «أكتوبر 2006»، وأدار مركز الإحصاء – بلدية دبي «ديسمبر 2001 – أكتوبر 2006»، وترأس مركز الإحصاء – بلدية دبي «1993 – 2001»، وشعبة جمع البيانات الإحصائية – بلدية دبي «1987 – 1993»، علاوة على أنه كان أخصائياً في مركز الإحصاء بلدية دبي «1985 – 1987».

وللفقيد المهيري العديد من العضويات نذكر منها، عضو مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي 2018، عضو اللجنة الفرعية للتركيبة السكانية لإمارة دبي - 2016، عضو اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك بالدولة– 2016، عضو مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء- 2010.

جوائز وشهادات

حاز الفقيد عارف المهيري العديد من الشهادات والجوائز، منها المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء «برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز– فئة تقدير التميز 2009»، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء «برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز – فئة أفضل نتيجة سعادة الموظفين على مدى 6 سنوات 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2017»، أفضل مدير تنفيذي في القطاع الحكومي والخدمات العامة على مستوى الشرق الأوسط لعام 2019 في جائزة الرؤساء التنفيذيين اليوم في الشرق الأوسط، أفضل مدير تنفيذي على مستوى العالم في القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات النفع العام في جائزة ذكاء الأعمال – المملكة المتحدة – 2018، التنفيذي الاستثنائي في جوائز التميز في الأعمال العالمية من المملكة المتحدة 2018، أفضل مدير تنفيذي على مستوى العالم في المؤسسات الحكومية – غير الربحية المركز الأول – الجائزة الذهبية – جائزة ستيفي العالمية للأعمال الدولية 2016.

كما أسهم الفقيد في حصد مركز دبي للإحصاء لــ 75 جائزة محلية وإقليمية وعالمية مرموقة «2009 – 2019»، وهو أيضاً أفضل قائد موارد بشرية على مستوى العالم- المركز الأول – الجائزة الذهبية – جائزة ستيفي العالمية جوائز أفضل جهة للعمل 2016، والموظف الإداري المتميز على مستوى قطاع الشؤون الإدارية والخدمات العامة ببلدية دبي 2002.

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