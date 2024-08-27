الإمارات غداً.. طقس صحو بوجه عام

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:56 والجزر الأول عند الساعة 03:53 .

بحر عمان: خفيف الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:54 والمد الثاني عند الساعة 07:27 والجزر الأول عند الساعة 11:13 والجزر الثاني عند الساعة 23:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 30 95 35

دبي 43 33 90 30

الشارقة 43 29 85 30

عجمان 42 31 85 25

أم القيوين 41 30 85 25

رأس الخيمة 42 27 85 25

الفجيرة 40 33 85 40

العـين 47 30 55 20

ليوا 46 28 90 20

الرويس 45 29 80 25

السلع 44 29 80 20

دلـمـا 39 31 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 39 31 85 40

أبو موسى 39 32 85 40

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