منى المري: يوم المرأة الإماراتية تقدير لعطائها وتأكيد لدورها في بناء المجتمع وصنع المستقبل

المصدر: البيان

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أكدت سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية هو تكريم من القيادة الرشيدة لها وتقدير لجهودها وعطائها في مسيرة التنمية الشاملة وتأكيد على أهمية دورها في بناء المجتمع وصنع المستقبل المشرق للدولة.

وأشادت سعادة منى المري بالدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، للمرأة الإماراتية وتوجيهات سموه بتوفير البيئة المحفزة لإنجاحها في مختلف الميادين، كما أشادت بالرعاية التي يوليها لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأعربت سعادتها عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لما تقدمه سموها من دعم وتشجيع للمرأة الإماراتية وحثها على النجاح في مختلف المجالات، ابتداءً من دورها الأسري في تربية النشء وإعداد أجيال المستقبل والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

كما أشادت سعادتها بجهود ومبادرات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، لتعزيز التوازن بين الجنسين ضمن أطر مؤسسية بكافة قطاعات الدولة وزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ما أسهم في الارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً وتصدرها دول المنطقة في هذا المجال، وهو ما تعكسه التقارير والمؤشرات العالمية.

وأعربت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن فخرها واعتزازها بما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات في مختلف القطاعات بدعم مستدام من القيادة الرشيدة، مؤكدةً أنها سطرت بعطائها وإنجازاتها منذ تأسيس الدولة وإلى الآن قصص نجاح ملهمة ستظل نبراساً للأجيال الجديدة لتسير على نفس الخطى من الإبداع والتميز والمساهمة المؤثرة في مسيرة التقدم والازدهار وتعزيز الريادة العالمية لدولة الإمارات.

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