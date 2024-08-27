"طرق دبي" تنفذ تحسينات على مداخل ومخارج منطقتي مجان والبراري باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد

المصدر: البيان

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نفذت هيئة الطرق والمواصلات أعمال تحسينات على مداخل ومخارج منطقتي مجان والبراري باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، حيث تم تحويل حركة المركبات من دخول النفق إلى نظام المسارات التعاكسية، إلى جانب تنفيذ تقاطع بإشارات ضوئية على مدخل المنطقة، الأمر الذي أسهم في زيادة انسيابية الحركة المرورية لمستخدمي الطريق، وتخفيف الكثافة المرورية وسهولة الوصول إلى المناطق المحاذية لشارع الشيخ محمد بن زايد.

وتؤكد الهيئة استمرارها في تنفيذ أعمال التحسينات والحلول المرورية السريعة على شبكة الطرق بإمارة دبي، لرفع كفاءة البنية التحتية والطاقة الاستيعابية للطرق بما يضمن انسيابية حركة المركبات في مختلف شوارع دبي، التي تشهد كثافة مرورية متزايدة نتيجة الطفرة التنموية والاقتصادية المستدامة التي تشهدها الإمارة.

وأضافت الهيئة أن الأعمال التحسينية على مداخل ومخارج منطقتي أرجان والبراري، ساهمت بشكل ملحوظ في تخفيف الضغط المروري وتقليل زمن الانتظار على المدخل من شارع الشيخ محمد بن زايد، مما أسهم ذلك في رفع انسيابية حركة المركبات وتقليل تشكل الطوابير، إلى جانب خفض زمن الوصول بنسبة تصل إلى50% خلال أوقات الذروة المسائية.

وذكرت الهيئة أن منطقتي مجان والبراري من المناطق السكنية والتجارية الحيوية في إمارة دبي، حيث يخدم تحسين مداخلها ومخارجها، في تقليل الازدحام المروري ورفع الطاقة الاستيعابية للمركبات المتوجهة إلى المنطقتين، وخفض معدل التأخير للدخول من شارع الشيخ محمد بن زايد خلال ساعة الذروة المسائية من 9 دقائق إلى 4.5 دقائق.

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