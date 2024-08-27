حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة موزه بنت عبيد بن راشد المرّي

المصدر: البيان

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قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، واجب العزاء في وفاة موزه بنت عبيد بن راشد المرّي، والدة الشيخ محمد بن ثاني بن جمعه آل مكتوم، والشيخ سعيد بن ثاني بن جمعه آل مكتوم.

وأعرب سموّه خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنّاته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لأسرة الفقيدة، داعياً المولى العليّ القدير أن يشملها بواسع رحمته ويجعلها من أهل الجنة، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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