135 نقطة لـ«إسعاف دبي» موزعة في أنحاء الإمارة مع انطلاق العام الدراسي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف انتشار 135 نقطة إسعافية موزعة في جميع أنحاء الإمارة، تعمل على مدار الساعة، ومزودة بكوادر إسعافية متخصصة، ومركبات إسعاف متطورة ومجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الإسعافية لضمان الوصول بوقت قياسي والتعامل مع الحالات المتنوعة، وتقديم الخدمة بكل احترافية وأريحية لكافة أفراد المجتمع، وذلك ضمن خطتها الشاملة للعام الدراسي الجديد «2024 – 2025»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتأمين سلامة الطلاب والكوادر التعليمية ومستخدمي الطريق.

وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: إن المؤسسة ومن خلال جهودها الاستباقية في نشر الوعي الإسعافي صممت برامج توعية لطلبة المدارس خلال إجازة الصيف، من ضمنها المعسكر الإسعافي الصيفي و«المسعف الصغير» ودورات وورش عمل تقدم على مدار العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لرفع حس المسؤولية لدى الطلبة للتعامل مع الحالات الطارئة حولهم، مؤكداً أن تعزيز الوعي الإسعافي والممارسات الإسعافية الطارئة في المجتمع ينعكس على سلامة أفراد المجتمع والحفاظ على أرواحهم.

وأضاف جلفار أن «سلامة المجتمع تأتي أولاً ضمن أولوياتنا في العمل الإسعافي وسعينا لتقديم خدمات استباقية رائدة لكافة أفراد المجتمع، ومع بدء العام الدراسي الجديد وجهنا بوضع خطة للتواجد والتمركز بالقرب من المجمعات الدراسية على مستوى الإمارة للتواجد في فترتي بداية ونهاية اليوم الدراسي لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة».

وأكد جلفار أن خطة التواجد لمركبات الإسعاف تدعم توجه الحكومة الرشيدة لتعزيز الشعور بالأمان وترسيخ مفاهيم السعادة لدى سكان إمارة دبي، كما أنها تدعم تكامل الجهود المبذولة من قبل شركاء المؤسسة الاستراتيجيين لتعزيز السلامة العامة في المجتمع.

ودعا جلفار أولياء الأمور والسائقين الالتزام بالسرعات المحددة بشكل عام وبالقرب من المجمعات الدراسية بشكل خاص وإعطاء أولوية العبور للطلبة دائماً، والانتباه للحافلات المدرسية وإعطائها أولوية الوقوف وقت تحميل وإنزال الطلبة، كما دعا أولياء الأمور لإيقاف مركباتهم في المواقف المخصصة لضمان سلامة نزول أبنائهم للمدارس .

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