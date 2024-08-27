«الشارقة الخيرية» تنجز 273 مبنى تعليمياً خارج الدولة في 2023

المصدر: الشارقة ـ وام

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أنجزت جمعية الشارقة الخيرية 273 مبنى تعليمياً خارج الدولة خلال العام الماضي وهو عبارة عن فصول ومدارس ومراكز تعليمية كبرى ضمن مبادرة «هيا نتعلم» المبادرة المعنية بالاهتمام بالبنية التحتية للتعليم من خلال إنشاء تلك المراكز والفصول، وتزويدها بوسائل التعلم ولتكفل برواتب المعلمين في تلك البلدان التي تنعدم بها الموارد المالية الكافية لتنفيذ هذه المشاريع.

آفاق

وقال محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع بلغت 10.8 ملايين درهم، ومن المقرر أن تخدم هذه المنشآت ما يزيد على 10 آلاف طالب سنوياً، مما يؤكد أهمية تلك الفصول في فتح آفاق التعلم أمام أبناء القرى النائية حول العالم، لافتاً إلى أن الجمعية تتابع من خلال وفودها سير العمل في هذه المشاريع ومدى التزام الجهات المنفذة بمراحل الإنشاء.

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