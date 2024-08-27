«عطاء حمدان التطوعي» ينفذ مبادرة مجتمعية تستهدف 500 عامل بعجمان

المصدر: عجمان - وام

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نفذ فريق عطاء حمدان التطوعي، أمس، مبادرة بعنوان «مظلة حمدان الخيري» استهدفت أكثر من 500 عامل في المواقع الإنشائية بمنطقة الياسمين في إمارة عجمان. وتضمنت المبادرة توزيع المشروبات والمياه الباردة، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط، بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي والإنساني ودعم مسيرة البناء والتنمية والتطوير في الدولة.

وتم تنظيم الفعاليات بحضور الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، رئيسة مؤسسة «حماية» للطفل والمرأة، العضو الفخري لفريق عطاء حمدان التطوعي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين ومن ضباط وأفراد وموظفي القيادة العامة لشرطة عجمان.

وأكدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، أن إطلاق مبادرة «مظلة حمدان الخيري» للموسم الثاني في إمارة عجمان، يعكس مدى اهتمام الجهات الحكومية والخيرية بهذه الشريحة المهمة والكبيرة من العمال، وإشعارهم بأنهم جزء حيوي من المجتمع.

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