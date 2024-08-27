3000 شخص أشهروا إسلامهم خلال النصف الأول من 2024

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، عن إحصاءات متميزة لنصف العام 2024، حيث أشهر أكثر من 3000 مقيم وزائر إسلامهم، في صورة تعكس النمو الملحوظ في الاهتمام بالإسلام والجهود المبذولة لتعريف الأفراد بتعاليم الدين.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، قائلاً: «يشير إقبال أكثر من 3000 شخص على اعتناق الإسلام إلى نجاح جهودنا في نشر رسالة التسامح والتفاهم التي يحملها ديننا الحنيف، إن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل تعكس تحولاً حقيقياً في حياة الأفراد، ورغبتهم في تبني قيم السلام والمحبة».

وأضاف: «في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية ملتزمون بتوفير الدعم الكامل لجميع المهتدين الجدد، وذلك من خلال برامج تعليمية متكاملة تهدف إلى تقديم فهم عميق وشامل للإسلام، ونعمل على تسهيل عملية التكيف والاندماج في المجتمع، من خلال تقديم الموارد والمشورة اللازمة».

وأشار إلى أن المركز يواصل تنفيذ مجموعة من المبادرات والفعاليات التي تستهدف تعزيز الوعي الديني والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، إضافة إلى تقديم الدعم والإرشاد للأفراد الراغبين في التعرف على الإسلام. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية دبي الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعددية الثقافية، ويعكس الجهود المستمرة للإمارة في بناء مجتمع متنوع ومترابط.

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