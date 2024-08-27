بلدية دبي لـ«البيان»: 30 % نسبة إنجاز مشروع تطوير شاطئ الممزر

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشفت بلدية دبي أن نسبة الإنجاز الكلية لمشروع تطوير شاطئ خور الممزر بلغت أكثر من 30 %، تشمل مراحل التصميم والطرح والاعتمادات والتنفيذ، ويمتد الشاطئ على طول 4.3 كيلومترات وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 18 شهراً.

وأوضحت أن المشروع يمثل وجهة سياحية خدمية ترفيهية، ويشمل تنفيذ جسر عام بطول 200 متر يربط بين جانبي الشاطئ، وشاطئ للسباحة الليلية يصل طوله إلى 300 متر، ويتراوح عرض الشاطئ ما بين 30 إلى 90 متراً.

فرص استثمارية

وأكدت البلدية أن المشروع يتيح أكثر من 30 فرصة استثمارية وتجارية متنوعة مثل: تأجير الرياضات والألعاب المائية وأكشاك لتقديم المأكولات الخفيفة والمشروبات ومطاعم فاخرة، إضافة إلى مساحات إعلانية ومساحات لتأجير المظلات والجلسات الشاطئية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

وأشارت إلى أن المشروع يحتوي على عدة مرافق خدمية وترفيهية مثل دورات مياه ومناطق استحمام وتغيير الملابس – مصلى - مطاعم وأكشاك و7 مناطق لألعاب الأطفال والألعاب الرياضية، ومسارات للدراجات الهوائية والجري، وممشى ممتد بطول الشاطئ، إلى جانب مناطق للشواء واستراحات وجلسات شاطئية.

كما سيشمل المشروع زيادة مواقف السيارات لتصبح إجمالي 1400 تقريباً، وجار التنسيق لإضافة مواقف صديقة للبيئة من ضمنها. وسيوفر المشروع خدمات وأنظمة ذكية كالكاميرات وشاشات العرض الإلكترونية و«الواي فاي»، ونقاط الإنقاذ الذكية، وأجهزة بيع مأكولات ومشروبات آلية وخزائن أمتعة ذكية، كما سيتم توفير بنية تحتية شاملة لخدمة المرافق الجاري تنفيذها والمستقبلية، ومسطحات خضراء وزراعات تجميلية تعكس الصورة الحضارية لإمارة دبي.

خطة تطوير

ويأتي المشروع ضمن خطة تطوير جميع الشواطئ في دبي بنسبة 100%، ورفع مستوى الخدمات على الشواطئ العامة بنسبة 400%، إلى جانب زيادة أطوال شواطئ السباحة الليلية بنسبة 56% ما يعادل 450 متراً، وزيادة أطوال مسارات الدراجات الهوائية بمحاذاة الشواطئ بنسبة 285% ما يعادل 15.15 كيلومتراً، وكذلك، مسارات الجري بنسبة 125% ما يعادل 11 كيلومتراً. وسيتم توفير خدمات ومرافق تراعي فئة أصحاب الهمم، وتتوافق مع «كود دبي للبيئة المؤهلة»، وأفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة.

استدامة

ويمثل المشروع نقلة نوعية في تصميم الشواطئ، حيث تندرج مشاريع تطوير الشواطئ العامة في دبي ضمن الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية المستدامة لكافة المرافق الساحلية والشاطئية، بما يتماشى مع مستهدفات الخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة في دبي، والعمل على تزويدها بجميع المرافق الترفيهية والرياضية والاستثمارية جديدة، وفقاً لأعلى المواصفات العالمية.

ويعزز المشروع جهود دبي في توفير مدينة تتمتع بمرافق ترفيهية وسياحية متكاملة، وتقديم الأفضل من حيث جودة الحياة ورفاهية السكان والزوار في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040، بالإضافة لاستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033.

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