حمدان بن محمد في رسالة للمدرسين: أمامكم مسؤولية كبيرة لتأسيس مستقبل أجمل لبلادنا

المصدر: البيان

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وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رسالة صوتية إلى المعلمين والمعلمات في دولة الإمارات، هنأهم فيها ببداية العام الدراسي الجديد.

ونقل سموه عبر الرسالة الصوتية، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع بداية العام الدراسي.

وقال سموه: "أبارك لكم جميعاً ببداية العام الدراسي الجديد، والذي أدعو الله فيه أن يعينكم وأن يوفقكم في تأدية الأمانة على أكمل وجه، فأمامكم مسؤولية كبيرة في تربية وتعليم جيل كامل".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "أملنا فيكم كبير أن تؤسسوا لمستقبل أجمل لبلادنا.. وأكبر مسؤولية في الحياة هي تشكيل العقول وزرع القيم وترسيخ السنع والأخلاق الحميدة والعادات الأصيلة التي تجسد الهوية الإماراتية".

وتابع سموه: "وتأكدوا أن كل خطوة نخطوها مع أبنائنا ستسهم في بناء وطن أقوى وأفضل".

وختم سموه: "نحن دائماً معكم ونتمنى لكم التوفيق.. حفظكم الله".

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