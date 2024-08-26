خطة أمنية متكاملة لشرطة دبي في انطلاقة العام الدراسي الجديد

المصدر: وام

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أكدت "شرطة دبي" توفير أعلى معايير الأمن والسلامة المرورية لطلبة المدارس،‏ من خلال تسخير إمكانياتها كافة عبر توزيع الدوريات الأمنية وأفراد الشرطة أمام المدارس والطرق المجاورة لها وفي التقاطعات لتنظيم حركة السير والمرور للمركبات، وتأمين دخول وخروج الطلبة تحت إشراف مديري الإدارات العامة ونوابهم ومديري المراكز ونوابهم والضباط ذوي الرتب العليا مشددة على أن سلامة الطلبة وأولياء الأمور والكادر التعليمي أولوية قصوى.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة إن شرطة دبي استقبلت العام الدراسي الجديد بخطة أمنية متكاملة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية لضمان توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للطلبة وأولياء أمورهم والكوادر التربوية ومستخدمي الطريق.. منوها إلى أن حملة “يوم بلا حوادث” التي انطلقت فعالياتها اليوم في أول يوم دراسي تأتي ضمن المبادرات والجهود التي تنظمها وزارة الداخلية وذلك لتقويم سلوك السائق من خلال الشراكة بالمسؤولية بهدف تحقيق أعلى مستويات السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتحقيق أعلى معدلات النجاح في المؤشر الوطني وتشجيع وحث الجمهور على المشاركة الفاعلة في الحملة.

من جهته قال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمروربالإنابة، إن شرطة دبي وضعت الخطط المرورية التي تضمن عاماً دراسياً آمناً للطلبة وأولياء أمورهم وأعدت خطة ترويجية للحملة من خلال بث الفيديوهات التوعوية في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لشرطة دبي، وأجهزة الصراف الآلي، والبريد الإلكتروني لموظفي شرطة دبي وموظفي الدوائر الحكومية، وعبر الملصقات .

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