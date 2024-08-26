"طرق دبي" تطلق 4 خطوط جديدة للحافلات مغذية لمحطات المترو

المصدر: البيان

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تطلقُ هيئة الطرق والمواصلات بدبي في 30 أغسطس الجاري 4 خطوط جديدة للحافلات مغذية لمحطات المترو وتطور عدداً من الخطوط الأخرى، أحدها خطاً للحافلات عبر المدن، بهدف تحسين التنقّل اليومي للركاب ليصلوا الى وجهاتهم المختلفة في الإمارة بشكل أكثر سلاسة وراحة.

وَسَتُطلَقُ الخطوط الأربعة من خلال استبدال الخط 31 بخطين جديدين وهما F39 وF40، حيث سيبدأ الخط الجديد الأول F39 من محطة حافلات اتصالات إلى موقف دوار عود المطينة 1 والعكس وبمعدل زمن تقاطر كل 30 دقيقة، بينما سيبدأ الخط الجديد الثاني (F40) من محطة حافلات اتصالات إلى شارع 78 في مردف وبالعكس وبمعدل زمن تقاطر كل 30 دقيقة.

أما الخطان الآخران، فَسَيُطلقان من خلال استبدال الخط F56 بخطين جديدين وهما F58 وF59، حيث سيبدأ الخط الجديد الثالث F58 من محطة مترو الخيل جهة الشمال إلى مدينة دبي للإنترنت والعكس وبمعدل زمن تقاطر كل 30 دقيقة، بينما سيبدأ الخط الجديد الرابع F59 من موقف مترو مدينة دبي للإنترنت جهة الشمال إلى قرية دبي للمعرفة وبالعكس وبمعدل زمن تقاطر كل 30 دقيقة.

وضمن التغييرات سيتم إعادة تسمية الخط 21 إلى خطين رقم 21A ورقم 21B، حيث سيبدأ الخط 21A من موقف حافلات القوز عيادة علم الأمراض الخدمية 1 إلى محطة حافلات الغبيبة بينما سيبدأ الخط 21B في الاتجاه المعاكس من محطة حافلات الغبيبة إلى موقف حافلات القوز عيادة علم الأمراض الخدمية 1 لتسهيل تعرف الركاب إلى وجهات الخطوط وزيادة تغطية الخدمة وتحسين تجربة المستخدم بشكل عام. وعليه، يرجى من الركاب أخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار وتخطيط الرحلة وفقًا لذلك.

وسيتم أيضا دمج الخط 61D مع الخط 66. وسَيُدمج كذلك الخط 95 مع الخط 95A ليصبح الخط المدمج 95A فقط لتمكين مستخدمي الخط 95 الحاليين من الوصول إلى الخط X92. كما سيعدّل مسار الخط 95A ليبدأ من واجهة جبل علي البحرية فينيتو إلى باركو هايبر ماركت من أجل تغطية منطقة جبل علي الصناعية.

وسيتم في نفس التاريخ كذلك تقليص مسار الحافلات للخط 6 ليبدأ من موقف حافلات مترو عود ميثاء إلى مدينة دبي الطبية نظراً لإلغاء جزء من مسار حافلات هذا الخط الواصل إلى محطة الغبيبة ليصل وفق التعديل الجديد إلى منطقة عود ميثاء. وتعديل مسار الخط 99 لتغطية جافزا ون، وتعديل مسار الخط F31 لتغطية مواقف جديدة في منطقة الروضة، وإضافة مواقف جديدة في منطقة الفرجان للخط F45 وإلغاء موقف جافزا ون من الخط F54 وسيتم أيضا تعديل مسار الخط E700 عبر المدن وبدلاً من البدء من محطة حافلات الاتحاد، سيبدأ من محطة حافلات اتصالات إلى الفجيرة.

وسَتُجرى في التاريخ نفسه تحسينات على 35 خطاً للحافلات وهي:

6, 20B, 26, 36A, 36B, 50, 66, 83, 88, 95A, 96, 99, 320, C01, C09, C10, F03, F05, F07, F10, F18, F23, F23A, F24, F31, F45, F46, F47, F49, F53, F54, SM1, X02, X25, X92 لتتناسب في الوصول وفقاً لموعد الرحلات.

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