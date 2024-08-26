مرصد "الختم" الفلكي الإماراتي يوثق ظاهرة انفجارية قوية

المصدر: البيان

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تمكن مرصد "الختم" الفلكي الواقع في صحراء أبوظبي من رصد وتوثيق ظاهرة انفجارية كونية قوية تابعها طوال ليلة أمس، وكان المرصد ثالث الناشرين لنتائج رصد هذه الظاهرة عبر العالم.

وعلى الأرجح فإن هذه الظاهرة، التي رصدت أولا من طرف تلسكوبات وكالة "ناسا" الفضائية "سويفت" و"فرمي" المخصصة لأشعة غاما، كانت إثر انفجار نجم كبير (كتلته أكثر من 20 مرة كتلة الشمس) يقع في مجرة تبعد عنا أكثر من 6 مليار سنة ضوئية! وأطلق على الحدث اسم (GRB 240825A)، وتم توثيق الظاهرة من خلال رصد التوهج الضوئي الذي يلي الانفجار (Optical Afterglow).

وذكر الأستاذ الدكتور نضال قسّوم، أستاذ الفيزياء والفلك في الجامعة الأمريكية في الشارقة، والمهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن هذا العمل تم في إطار التعاون بين مركز الفلك الدولي والجامعة الأمريكية بالشارقة.

وأوضح المهندس عودة أنه وفور وصول الإشعار من تلسكوبات "ناسا" الفضائية، أي عند الساعة 08:48 مساء بتوقيت الإمارات، تم توجيه تلسكوب مرصد الختم الفلكي نحو الهدف الذي صدرت منه الأشعة غاما والأشعة السينية، وبعد رصد لمدة ساعتين، التقطت كمية من الضوء المرئي سمحت بقياس اللمعان وبإرسال النتائج فورًا، وبينت خفوتًا سريعًا للتوهج، وهو أمر سينكب الباحثون على دراسته في الأيام والأسابيع القادمة. وتبين الصورة المرفقة مقدار تغير لمعان النجم المنفجر مع الزمن كما تم رصده من مرصد الختم الفلكي، وتبين الصورة الثانية النجم المنفجر كما تم تصويره من المرصد.

وأشار الدكتور قسّوم إلى أن هناك اهتماما عالميا كبيرا برصد هذا الحدث، وذلك باستخدام مرشحات متعددة ومن أماكن مختلفة، ومثل هذه الأرصاد تؤدي لزيادة معرفة العلماء بتطور النجوم الكبيرة واللحظات الأولى لموتها وما تنتجها من إشعاعات مختلفة.

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