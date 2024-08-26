رئيس الدولة في رسالة صوتية للطلبة: أنتم مستقبل هذا الوطن والتعليم عنصر أساسي في مسيرة تنمية بلادنا

المصدر: وام

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وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، اليوم، رسالة صوتية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024 ـ 2025 .. هنأ خلالها الطلبة والمعلمين وجميع العاملين في قطاع التعليم في الدولة.

وأكد سموه، خلال الرسالة، أهمية التعاون بين الأسر والمدارس، موضحاً أن تكامل الأدوار بين أولياء الأمور والمعلمين يسهم في توفير بيئة مناسبة لنجاح أبنائنا الطلبة.

كما شدد سموه على ضرورة جعل القيم المستمدة من موروثنا الإماراتي الأصيل، البوصلة التي توجه سلوكنا سواء عبر "الإنترنت" أو في حياتنا اليومية.. مؤكداً أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية لتحقيق الفائدة المرجوة.

وفيما يلي نص رسالة صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة: (( أبنائي وبناتي الطلبة.. وجميع المعلمين والعاملين في قطاع التعليم في الدولة.. أهنئكم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ".

-عيالي.. بدايةً .. أريد من كل واحد منكم أن يكون قدوة طيبة في مدرسته وبيته.. قدوة في احترام وتقدير معلميكم ووالديكم.

ــ أبنائي وبناتي.. أنتم مستقبل هذا الوطن .. والتعليم عنصر أساسي في مسيرة تنمية بلادنا..حاضرها ومستقبلها..

ــ واليوم أصبحت.. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أدوات مهمة في تطوير العملية التعليمية، لكن الأهم أنكم تستخدمونها بمسؤولية ووعي لتحقيق الفائدة المرجوة منها.

- ومن المهم أن.. نركز على التعاون بين الأسر والمدارس..فتكامل الأدوار بين أولياء الأمور والمعلمين..يسهم في توفير بيئة مناسبة لنجاح أبنائنا.

- وأريد .. أؤكد على التربية والحفاظ على قيمنا المستمدة من موروثنا الإماراتي الأصيل.. وأن تكون هذه القيم هي البوصلة التي توجه سلوكنا..سواء عبر الإنترنت أو في حياتنا اليومية.

-بارك الله فيكم أبنائي وبناتي .. وأتمنى لكم عاماً دراسياً موفقاً وناجحاً للجميع )).

رئيس الدولة يوجه رسالة صوتية إلى أبنائه الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديدhttps://t.co/YQT0DaLzmI#صحيفة_البيان pic.twitter.com/MEcKWaFVty — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 26, 2024

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