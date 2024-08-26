رئيس الدولة يوجه رسالة صوتية إلى أبنائه الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة صوتية إلى أبنائه الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وهنأ سموه الطلاب والطالبات والمعلمين بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، وأكد فيها على تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة وعلى التربية والحفاظ على القيم الإماراتية وأكد على أهمية التعليم كركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن، ودعا سموه الطلبة إلى الاجتهاد والتفاني في دراستهم.

وقال سموه " أهنئ أبنائي وبناتي الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع العاملين في قطاع التعليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق للجميع.. التعليم ركن أساس في مسيرة تنمية بلادنا، ومنظومة متكاملة ومتطورة تقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة، والجمع بين المعرفة والأخلاق والتربية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية" .

وعبر الطلبة عن سعادتهم الكبيرة بالرسالة، حيث أبدوا حماسة واضحة للاستفادة من كل ما تقدمه العملية التعليمية، وشهدت الصفوف الدراسية نقاشات حيوية بين الطلبة حول مضمون الرسالة وأهمية اتباع توجيهات سموه في مسيرتهم التعليمية.

من جهة أخرى، أشاد المعلمون برسالة صاحب السمو رئيس الدولة، واعتبروها دعماً قوياً يدفعهم لمواصلة رسالتهم التربوية. وأكدوا أن هذا الدعم من القيادة الرشيدة يعزز من التزامهم بتقديم أفضل ما لديهم في العملية التعليمية، مما يساهم في تحقيق نتائج إيجابية لأداء الطلبة.

كما نظمت بعض المدارس الحكومية فعاليات تربوية عقب بث الرسالة، ركزت على تعزيز القيم الوطنية وتشجيع الطلبة على التفوق والإبداع، وأسهمت هذه الفعاليات في ترسيخ روح التعاون والوحدة بين الطلبة والمعلمين، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في بناء جيل متعلم ومبدع.

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