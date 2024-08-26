«تنمية المجتمع» في أبوظبي تطّلع على تجارب نيوزيلندا في «جودة حياة»

المصدر: أبوظبي - وام

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اطّلع وفد من دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي خلال زيارة رسمية إلى نيوزيلندا على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال جودة حياة المجتمع.

ترأس الوفد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وعضوية الدكتورة ليلي الهياس المديرة التنفيذية لقطاع التنمية المجتمعية، والمهندسة شيخة الحوسني المديرة التنفيذية لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي، ومازن جابر الدهماني المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، إضافة إلى عدد من القيادات الحكومية في أبوظبي.

وهدفت الزيارة إلى الاستفادة من الخبرات المعتمدة من قبل منظمة التعاون الدولية والتنمية الاقتصادية «OECD» في تعزيز وتطوير منظومة جودة الحياة في إمارة أبوظبي. والتقى الوفد بممثلين من عدد من الجهات الرئيسة، حيث اطلعوا على إطار معايير جودة الحياة في نيوزيلندا «LSF»، الذي يعد أداة رئيسية لدعم الجهات الحكومية في تحديد العوامل المؤثرة على جودة الحياة ويسهم في توجيه القرارات والمبادرات اللازمة لرفع مستوى المعيشة وتعزيز جودة حياة المجتمع.

ويرتكز الإطار على أربعة محاور رئيسية: «رأس المال، والقدرات والكوادر البشرية، والبيئة المعيشية، والتماسك الاجتماعي».

كما اطلع الوفد على آلية ربط الأولويات الاجتماعية ومدخلاتها في عملية تخطيط الموازنات العامة؛ من خلال استخدام نهج متطور وأدوات تحليل الأثر لدعم اتخاذ القرارات وبناء معايير دقيقة وفعالة لقياس المؤشرات.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد على منظومة البيانات المتكاملة في نيوزيلندا التي توفر دعماً حيوياً للحكومة والباحثين المختصين في تحليل البيانات، واستنباط معلومات تدعم صناع القرار، مما يعزز القدرة على تحقيق أهداف وخطط جودة الحياة.

في ختام الزيارة، اطلع الوفد على الإطار الاجتماعي والاقتصادي الذي تعتمد عليه الحكومة النيوزيلندية في تحديد مستويات المعيشة المستهدفة، بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية والمجتمعية، والذي يشمل وضع أهداف طويلة المدى تستند إلى تطلعات الرفاهية وجودة الحياة، مع تعزيز توافر البيانات والمقاييس لجميع الأفراد والمجتمعات.

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