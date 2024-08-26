الإمارات ترتبط بعلاقات تجارية متبادلة مع 250 سوقاً حول العالم

المصدر: أبوظبي ـ سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تظهر الإحصائيات المسجلة لدى الوزارة والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن الإمارات باتت على علاقات تجارية متبادلة مع قرابة 250 سوقاً حول العالم بما يظهر قوة كبيرة وانسيابية في حركة التجارة وانتقال السلع غير النفطية، حيث تعد الشريك التجاري الأول لمجلس دول التعاون، فيما ارتبطت بعلاقات تجارية متنامية مع الكثير من الأسواق الآسيوية بمقدمتها الهند والصين واليابان، إلى جانب أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدمتها الأسواق العربية الكبرى، فيما باتت التجارة المتبادلة تنساب بين أسواقها والكثير من أسواق الدول الأوروبية والسوق الأمريكي وأسواق أمريكا اللاتينية وغيرها.

وتتطلع الدولة من خلال تلك العلاقات القوية والشراكات البناءة إلى تحقيق إجمالي تجارة غير نفطية يوازي 4 تريليونات درهم عن العام الجاري 2024، وبنمو إجمالي التجارة بحوالي 15% بإجمالي التجارة السلعية غير النفطية المحققة عن العام الماضي.

وتوضح مؤشرات التجارة الزمنية للدولة بأن التوقعات تستند إلى ما حققته الإمارات من معدلات متسارعة في حجم التجارة السلعية غير النفطية على مدار السنوات المنقضية من بعد عام الجائحة، حيث كان إجمالي حجم التجارة السنوي قد نما بنسبة 36% في عام 2021 ليصل إلى 1.9 تريليون درهم، حيث وصلت الصادرات غير النفطية للدولة بإجمالي 354 مليار درهم بنسبة نمو بمفردها تجاوزت 33% وسلع إعادة التصدير بنمو 28% محققة 521 مليار درهم إلى جانب الواردات التي تخطت حاجز التريليون درهم بنسبة نمو 24% عن عام الجائحة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز