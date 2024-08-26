5 فعاليات تستبق المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعداداً لانطلاق الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024 الذي ينعقد يومي 4 و5 سبتمبر المقبل تحت شعار «حكومات مرنة... اتصال مبتكر» في مركز إكسبو الشارقة، ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بالتعاون مع نخبة من الشركاء المحليين والدوليين، 5 برامج تدريبية استباقية مكثفة ومتنوعة، يقدمها أكاديميون وخبراء في مجال الإعلام والاتصال.

ويسعى المنتدى إلى تمكين الشباب والمهنيين من مواكبة أحدث التطورات في عالم الاتصال والمحتوى الرقمي، واكتساب المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز