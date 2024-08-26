«الاتحاد للماء والكهرباء» توظف تقنيات مبتكرة لمواجهة ندرة المياه

المصدر: دبي - البيان

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بالتزامن مع الأسبوع العالمي للمياه، والذي انطلق أمس ويستمر حتى 30 أغسطس الجاري، ألقت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» الضوء على خطتها المصممة للحد من التسربات في شبكة توزيع المياه الخاصة بها في المناطق الشمالية من البلاد، وهي الخطة التي تشكل جزءاً من النهج الاستراتيجي وخارطة الطريق واسعة النطاق للشركة، والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق أهداف مبادرة محمد بن زايد للماء، ودعم الجهود الوطنية لمواجهة ندرة المياه في البلاد.

وتتضمن الخطة توظيف تقنيات مبتكرة مثل «الكرة الذكية»، وأنظمة متقدمة للفحص الصوتي وتسجيل البيانات، تمتلك القدرة على كشف التسربات وإرسال تنبيهات فورية بشأنها على طول شبكة توزيع المياه.

وتتابع الشركة مشروعها الطموح لتعميم تجربة العدادات الذكية عالية الكفاءة، وتقليص مساحة المنطقة التي يخدمها كل عداد رئيسي، بما يسهم بدوره في الكشف المبكر عن التسربات وتحديد مواضعها بسهولة.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: «تشكل خطتنا الشاملة للحد من الفاقد في المياه، جزءاً من خارطة طريق طموحة تمتد على مدار خمس سنوات، نسعى من خلالها إلى تطوير جميع عناصر ومكونات البنية التحتية للقطاع».

وأوضح آل علي أنه بالتزامن مع تلك الجهود، تخطط الشركة أيضاً لتنفيذ استثمارات كبيرة تضمن تلبية احتياجات متعاملينا في هذا القطاع الحيوي، والذي يمثل ركيزة أساسية لا غنى عنها على طريق تحقيق الرؤية الوطنية العامة في التنمية والاستدامة.

وأكد آل علي، على ضرورة تتبع المسار الاستراتيجي الذي رسمته القيادة بشأن هذا القطاع الحيوي، وما ينبثق عن تلك الرؤية من استراتيجيات ومبادرات، وعلى رأسها مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للماء، والاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036، وهي الرؤية التي استندت عليها شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» لتطوير خطتها العامة واستراتيجيتها الواضحة في هذا القطاع.

من جانبه، أكد المهندس عبدالله الخميري، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، أن توظيف تقنيات مثل أجهزة المراقبة والتحكم، تسهم إلى حد بعيد في الحصول على بيانات ومعلومات استباقية وموثوقة حول نسب الفقد والخسارة، ما يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز وتطوير أنظمة إدارة المياه، ويصب بدوره في صالح تحقيق قدر أكبر من الأمن المائي.

هذا وتسهم الأنظمة المتقدمة لتسجيل البيانات التي تعتمد عليها شركة الاتحاد للماء والكهرباء، في تطوير قدرات الكشف عن تسربات المياه، من خلال تحليل بيانات التدفق المسجلة، وتحديد الأنماط غير المعتادة في معدلاتها.

أما تقنية «الكرة الذكية»، فهي معدات مزودة بأجهزة استشعار، تقوم بإرسال معلومات آنية حول التسربات المحتملة على امتداد شبكة توزيع المياه، في حين يتم توظيف أنظمة الفحص الصوتي في الكشف عن التسربات من خلال بيانات صوتية دقيقة تحدد معدلات تدفق المياه في أنابيب الضخ والتوزيع.

وتخطط الشركة التي تمتلك شبكة توزيع مياه ممتدة على طول المناطق الشمالية من البلاد، لتعزيز استجابتها للتسربات المحتملة، من خلال تقسيم الشبكة إلى مناطق تركيز أصغر، وتركيب المزيد من العدادات الرئيسية، حيث يسهل قياس معدلات المياه المتدفقة إلى منطقة محددة، فإذا زاد التدفق على عداد معين، يشير ذلك إلى احتمالية وجود تسرب، وكلما كانت منطقة التركيز للعداد أصغر، يسهل تحديد موضع التسرب في الشبكة.

ولدى الشركة خطة مستدامة للاستثمار في توسعة الشبكة الحالية، واستبدال وتجديد وتأهيل الشبكات الموجودة، ودعمها بأجهزة المراقبة، الأمر الذي سوف يسهم بدوره في دعم النمو المستقبلي، والتقليل من الفاقد المائي، وزيادة كفاءة التشغيل، من أجل إدارة أفضل للموارد المائية.

من جانب آخر، سيسهم مشروع مركز التحكم الجديد للمياه (سكادا)، في تعزيز إدارة الشبكة، من خلال تطوير أنظمة المراقبة والتحكم فيها عن بُعد، خصوصاً وأن المنصة التي سيتم توفيرها من خلال المركز، تتضمن أيضاً النمذجة الهيدروليكية وأنظمة إلكترونية للتحكم في أنظمة الضغط والتدفق، والمساعدة في الكشف المبكر عن التسربات في الشبكة.

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