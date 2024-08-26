الإمارات وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون في الشؤون الإسلامية

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مع كبار المسؤولين الموريتانيين، أوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية موريتانيا الشقيقة في مجال الشؤون الإسلامية، وتعزيز التواصل والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة التي تستهدف إظهار الوجه المشرق والحضاري للدين الحنيف. جاء ذلك خلال زيارته لجمهورية موريتانيا، ولقائه المختار ولد أجاي، الوزير الأول، وسيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط، وزير الشؤون الإسلامية.

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