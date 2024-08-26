50.1 مليون متر مربع المساحات الخضراء في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشفت بلدية دبي أن إجمالي المساحات الخضراء في الإمارة بلغ 50 مليوناً و103 آلاف و411 متراً مربعاً.

وبينت أن نصيب الفرد في دبي من المساحات الخضراء 13.4 متراً مربعاً

وأكدت البلدية لـ«البيان» أن عدد الحدائق والساحات السكنية والشعبية التي تعتزم تنفيذها خلال العام الجاري يبلغ 48 حديقة وساحة بينها حدائق وساحات جديدة وأخرى سيتم تطويرها، علماً بأن المشاريع سيتم الانتهاء منها خلال الربع الرابع من 2025.

حدائق كبرى

وأشارت إلى أنه يوجد 5 حدائق كبرى، وهي: حديقة الخور وتبلغ مساحتها الإجمالية 618279 متراً مربعاً، وحديقة زعبيل وتبلغ مساحتها 574,164 متراً مربعاً، وحديقة الممزر بمساحة إجمالية تبلغ 795,908 أمتار مربعة، وحديقة الصفا بمساحة إجمالية قدرها 276,243 متراً مربعاً، وحديقة مشرف الوطنية بمساحة إجمالية قدرها 2,126,677 متراً مربعاً.

وترسم خطة دبي خطة دبي الحضرية 2040، خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، محورها الرئيسي الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في دبي، خلال الـ 20 عاماً القادمة، ومن بين مستهدفاتها: توفير وتحسين مستوى وجودة المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، ومضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة بنسبة 105 %، ويتم توزيعها لخدمة أكبر عدد من السكان، وإنشاء شبكة من المسارات الخضراء Green Corridors تربط مناطق الخدمات والمناطق السكنية وأماكن العمل، بالتنسيق مع المطورين والجهات الحكومية المعنية.

استدامة بيئية

وتحرص بلدية دبي على تعزيز الاستدامة البيئية في الإمارة، وتوسعة الرقعة الخضراء المزروعة، إضافة إلى تحسين البيئة الحضرية والطبيعية لدبي، وتحقيق مستهدفات البلدية في جعل الإمارة أكثر جاذبية وجمالية واستدامة مع توفير أفضل مستويات جَودة الحياة والرفاهية لسكانها، وتشجع البلدية على نشر الرقعة الخضراء الطبيعية، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية بما يحقق الاحتياجات البيئية في إمارة دبي، إلى جانب التركيز على زراعة أشجار البيئة المحلية كالغاف والسدر والأشجار التي تتحمل ملوحة التربة.

كما تحرص على تقديم خدمات زراعية متكاملة باستخدام التقنيات والوسائل الزراعية الحديثة التي تكفل الحفاظ على السلامة العامة وتعزز استدامة المنظومة البيئية في الإمارة.

وتنفذ بلدية دبي «مبادرة دبي الخضراء» مستمرة طيلة أيام السنة وفق خطط ومعايير هندسية وتخطيطية متكاملة، تتسق مع الحياة العصرية لدبي وتخطيطها الحضري والعمراني، وتدعم رؤية القيادة في جعل الإمارة أفضل مدينة للحياة في العالم، وتعد هذه المبادرة من مبادرات بلدية دبي الاستراتيجية في مجال الاستدامة، والتي تسهم في تحقيق أثر بيئي متكامل، من خلال المحافظة على العناصر والموارد البيئية والطبيعية مع تحسين جودتها، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الوطنية والاستراتيجية للحياد المناخي 2050، إذ ساهمت المبادرة في توفير مساحات خضراء للترفيه والاستراحة والاستمتاع بالطبيعة، مع تعزيز المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دبي وضمان استدامته للأجيال المقبلة.

زراعة تجميلية

وتعمل بلدية دبي باستمرار على تطوير أعمال الزراعة التجميلية في الطرق والمناطق العامة، بما يتماشى مع التطور العمراني الحاصل في المدينة، وتسعى إلى إيجاد بيئة عمل محفّزة للإبداع والابتكار في مجال البستنة والتخضير وتشجير طرق وساحات وميادين وحدائق دبي وتقاطعاتها، وتحرص على زيادة المساحات الخضراء والتوسع في زراعة الزهور في الشوارع والطرقات العامة والمتنزهات وفقاً لمعايير الاستدامة في الري، وذلك في إطار خطط تجميل الشوارع العامة مع الحرص على عدم هدر مياه الري، وتهدف البلدية إلى تحقيق استدامة القطاع الزراعي، وتحويل الصحراء إلى واحات خضراء، وتحقيق معايير الاستدامة في جميع مشاريعها.

وكانت بلدية دبي أعلنت عن زراعتها أكثر من 185 ألف شجرة خلال عام 2023، بمعدل 500 شجرة يومياً متجاوزة المستهدفات بنسبة زادت على 100 %، حيث بلغت المساحة الجغرافية المضافة إلى الرقعة الخضراء 234 هكتاراً خلال 2023، مقارنةً بـ 170 هكتاراً في 2022.

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