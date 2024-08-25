"وجهات دبي" تختتم موسمها الصيفي الرابع مستقطبة مشاركة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي

المصدر: البيان

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أعلن "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، اختتام الموسم الصيفي الرابع لحملة "وجهات دبي"، وذلك بعد ثمانية أسابيع واصلت خلالها الحملة الترويج لمقومات الجذب التي تتمتع بها الإمارة خلال فصل الصيف وما توفره من خيارات ترفيهية ورياضية وعائلية متنوعة، تدعمها باقات خدمية عديدة تعزز من جاذبية المدينة كوجهة مفضلة لقضاء فترة العطلة الصيفية، وتسهم كذلك في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة.

وتدعم حملة #وجهات_دبي، منذ انطلاقها في العام 2021 بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الجهود الترويجية لإمارة دبي، حيث تركز الحملة في نسخها المتعاقبة على أوجه التميز التي تجعل من هذه المدينة النابضة بالحياة الخيار المُفضّل لإمضاء عطلة صيفية حافلة بالأنشطة، من خلال ما تتيحه الحملة من كم كبير من المعلومات حول الأماكن والوجهات التي ترجح كفة دبي مقصداً سياحياً عالمي المستوى، ونشر تلك المعلومات على نطاق واسع من خلال الاستفادة من الانتشار السريع الذي تكفله منصات التواصل الاجتماعي بما لها من قدرة على الوصول إلى شريحة ضخمة من المتابعين سواء داخل الدولة أو خارجها.

ويأتي نجاح حملة "وجهات دبي الصيفية" هذا الموسم امتداداً للنجاحات السابقة للحملة في نسخها الماضية، بمحتوى على قدر كبير من التميز حيث بلغ عدد الأعمال الإبداعية التي تضمنتها الحملة الرقمية هذا الصيف، وتم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي ما يزيد على 3000 عمل مبدع، أغلبها من مقاطع الفيديو التي وثقت أهم الوجهات الجديدة والمميزة في دبي هذا الموسم.

وقد وصل عدد المشاهدات للمحتوى الذي قدمته الحملة على مدار شهرين كاملين إلى نحو 20 مليون مشاهدة، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بما في ذلك منصة X، وفيسبوك، وتيك توك، وانستغرام، ويوتيوب، فيما وجدت الحملة أصداء إيجابية واسعة تجسدت في ما يزيد على نصف مليون تفاعل على مختلف المنصات الرقمية.

وتنوّعت مصادر التفاعل مع محتوى الحملة والمشاهدات لما قدمته من أعمال روعي فيها عنصر الإبداع، وجاء التفاعل من داخل دولة الإمارات وكذلك مناطق متفرقة حول العالم، حيث أسهم المحتوى المبتكر المقدم على مدار شهرين في التعريف بأفضل التجارب التي يمكن اختبارها في دبي خلال الصيف، وإلقاء الضوء على وجهاتها العديدة التي تتيح فرصة الاستمتاع بعطلة صيفية مميزة من أبرزها الشواطئ وحدائق الألعاب المائية التي تناسب كافة الأعمار وأحواض السباحة ذات الإطلالة الفريدة وغيرها الكثير من الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها في الأماكن المغطاة في مختلف أنحاء دبي.

وجهة مفضلة

وفي هذه المناسبة، أكدت شيماء السويدي، مديرة براند دبي أن تنامي مكانة دبي كمقصد سياحي عالمي هو نتاج رؤية القيادة الرشيدة الرامية لجعلها أفضل وجهة للعيش والزيارة في العالم، حيث تتكاتف الجهود من أجل ترجمة هذه الرؤية إلى إنجازات تتكامل معها ملامح الصورة لترسيخ مكانتها مقصداً لكل من يسعى لتحقيق طموحاته وأحلامه، وكذلك وجهة مفضلة يسارع إليها من ينشد الاسترخاء وإمضاء عطلة سعيدة وممتعة".

وعن أهداف "#وجهات_دبي"، أضافت السويدي: "حرصنا من خلال الحملة على نشر معلومات تعنى بمواقع عديدة ومتنوعة في دبي، وعلى أوسع نطاق ممكن وبأسلوب متطور ومبدع يكفل الوصول إلى المزيد من التفاصيل الخاصة بما تقدمه تلك الوجهات من عوامل جذب وما تتسم به من مقومات التميز"، مشيرةً إلى أن الوسائل المختلفة التي اعتمدتها الحملة على مدار موسمها الصيفي وكذلك على مدار العام عموماً، تفتح أمام جميع أفراد المجتمع وكذلك الزوار من حول العالم، نوافذ مهمة للإطلاع على كل ما يودون الوصول إليه من معلومات حول تلك الوجهات لتساعدهم على الاستمتاع بما تقدمه من خدمات ومميزات عديدة.

وأوضحت مديرة براند دبي أن المحتوى الإبداعي يشكل أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحملة في إبراز الجوانب العديدة لتميز دبي كمدينة تقدّم للعائلات والأسر وكذلك الأفراد كل ما يتطلعون إليه من مرافق سياحية وترفيهية وخدمات على قدر رفيع من الجودة، وخيارات غير محدودة للاستمتاع بأشهى المأكولات والمشروبات من أشهر المطابخ العالمية والتي يقدمها نخبة من أمهر الطهاة، كذلك من خلال طيف واسع من المطاعم والكافيهات ومنافذ البيع المنتشرة في ربوع دبي لاسيما في المناطق السياحية الأكثر جذبا للسائح على مدار العام.

وأعربت شيماء السويدي عن شكرها وتقديرها لنخبة من المبدعين الشباب من صناع المحتوى والمؤثرين من أصحاب القاعدة الجماهيرية الكبيرة في عالم التواصل الاجتماعي، والذين تجمعهم بـ "براند دبي" علاقة شراكة نموذجية وفعالة، معربة عن امتنانها لكل من شارك في إلقاء الضوء على عناصر تميز دبي كوجهة أولى لإمضاء عطلة صيفية ممتعة، مع تنوّع المحتوى المُقدَّم من خلال الحملة ما بين المحتوى التفاعلي، والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي ترصد بالصوت والصورة السبل التي تترك مع نهاية العطلة الصيفية ذكريات جميلة لكل أفراد الأسرة من مختلف الفئات العمرية.

إلى ذلك عبّر صُنّاع المحتوى المشاركون في الحملة عن اعتزازهم بمشاركتهم وأن يكون لهم دور في التعريف بالمقاصد السياحية والترفيهية والعائلية العديدة المنتشرة على امتداد المدينة، مؤكدين أن دبي ستظل على الدوام مصدر إلهام لكل مبدع، تحفّز لديه ملكاته الإبداعية، بكل ما تحتشد به من ملامح فريدة تجعلها المدينة التي تستحق بجدارة أن تكون الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة في كافة الأوقات، في حين أعربوا عن سعادتهم بأن يكون المحتوى الذي يقدمونه وسيلة تسهم في نقل صورة إلى العالم من ملامح روعة هذه المدينة وما تقدمه لكل من يعيش على أرضها أو يقصدها زائر من مقومات الرفاهية والسعادة.

وعلى مدار حملة "#وجهات_دبي" للموسم الصيفي هذا العام، أصدر براند دبي أربعة أدلة تفاعلية تم توزيعها كذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتضمنت معلومات وافية حول المرافق والأنشطة الترفيهية والرياضية والإبداعية المتنوعة التي حفلت بها أجندة دبي خلال الشهرين الماضيين.

ترفيه عائلي

ولاشك في أن الفنادق المميزة التي تتمتع بها دبي، وما تتسم به من تنوّع واسع من حيث تصنيف النجوم بدءاً من الفنادق ذات النجوم السبع وصولاً إلى الفنادق الاقتصادية، مروراً بعدد ضخم من الفنادق عالمية المستوى، تُعدُّ كذلك من مقومات الجذب القوية التي تتمتع بها الإمارة، حيث استعرضت حملة #وجهات_دبي، ومن خلال أدلتها التفاعلية لموسمها الصيفي 2024 ، مجموعة كبيرة من الفنادق والمنتجعات مع انتقاء ما هو أكثر ملائمة للعائلات بما تقدمه من عناصر الترفيه والاسترخاء، من مسابح ذات إطلالات مميزة وشواطئ رائعة ورياضات مائية وأنشطة ترفيهية للأطفال من جميع الأعمار. كذلك، لم تغفل الحملة تقديم معلومات حول الخيارات المتنوعة من المطاعم والمقاهي التي تنتشر في ربوع دبي وتقدم تجارب لا تُنسى للمواطنين والمقيمين والزوار.

وتُعد الأنشطة الشاطئية والرياضات البحرية من الأكثر استقطاباً للاهتمام خلال فصل الصيف، في ضوء ما تتمتع به دبي من شواطئ على قدر رفيع من التميز، من حيث توفُّر المرافق الخدمية التي تقدم للزائر كل ما يتطلع إليه من خدمات بدءاً من منافذ المأكولات والمشروبات المتنوعة، وصولاً إلى التجهيزات المخصصة لأصحاب الهمم والتي تضمن استمتاعهم بشواطئ دبي، التي تكفل لزوارها أعلى مستويات الأمان والراحة، فيما تم تخصيص عدد من شواطئ دبي للسباحة الليلية وتجهيزها لاستقبال محبي ارتياد البحر ليلاً خلال فصل الصيف.

"بكل فخر من دبي"

رواد الأعمال في دبي كان لهم أيضاً حضورهم الواضح ضمن حملة "#وجهات_دبي" هذا الصيف، حيث حرصت الحملة على إلقاء الضوء على مجموعة متميزة من مشاريع رواد الأعمال الأعضاء في مبادرة "بكل فخر من دبي" التابعة لبراند دبي، وذلك التزاماً بالرسالة التي انطلقت المبادرة من أجلها وهي دعم أعضائها من رواد الأعمال والتعريف بمشاريعهم التي انطلقت من دبي، وتمكينهم من اكتشاف مزيد من فرص النمو، اتساقاً مع نهج دبي الدائم في إتاحة الفرصة لأصحاب الطموحات الكبيرة لتحويلها إلى نجاحات. وفي هذا الإطار، أصدرت الحملة دليلاً تفاعلياً عرض المشاريع التي تقدم كل كافة الاحتياجات التي تسهم في جعل العطلة الصيفية مناسبة تدخل السعادة على نفوس الجميع، بدءاً من المأكولات والمشروبات المتنوعة وصولاً إلى أساسيات واحتياجات الشاطئ والأزياء الصيفية.

انتشار واسع

والانتشار الواسع لمحتوى الحملة على نطاق جغرافي كبير يظهر الاهتمام التي تحظى به دبي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم، وهي الحقيقة التي يؤكدها اختيارها من قبل العديد من وكلاء السفر والمواقع الإلكترونية العالمية الرائدة المتخصصة في مجال السياحة والسفر ، كوجهة سياحية أولى عالمياً، ومن أبرزها موقع "تريب أدفايزر" الذي اختار دبي مطلع العام الجاري كأفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 لتكون بذلك المدينة الأولى في العالم التي تحقق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي.

كما تمت تسمية دبي "الوجهة الرائدة في الشرق الأوسط" من قبل جوائز السفر العالمية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين حققت المدينة رقماً قياسياً من ناحية عدد الزوار الدوليين، إذ استقبلت 9.31 مليون زائر بين شهري يناير ويونيو من العام 2024، بزيادة نسبتها 9% مقارنة مع 8.55 مليون زائر خلال النصف الأول من العام 2023.

ويُعد التنوّع الكبير في الخيارات المتاحة أمام مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها وكذلك زوار الإمارة من مختلف أنحاء العالم من أهم أسباب تنامي موقع دبي وجاذبيتها أمام الزوار سواء من داخل الدولة أو خارجها، إذ يمتد هذا التنوع ليشمل قطاعات السياحة والترفيه والرياضة، علاوة على الأنشطة الثقافية والفنية، كذلك التنوع الكبير للأنشطة العائلية، مع الاهتمام بما هو مخصص للطفل، لتكون بذلك دبي ملبية لتطلعات الجميع سواء الكبار أو الصغار، وعلى مدار العام.

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