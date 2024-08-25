افتتاح مركز ثومبي المتقدم الجديد للسرطان في عجمان

المصدر: عجمان – البيان

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افتتحت مؤسسة ثومبي للرعاية الصحية، مركز ثومبي المتقدم للسرطان في 22 أغسطس 2024.

ويقع هذا المرفق المتطور داخل مستشفى ثومبي الجامعي في مدينة ثومبي الطبية، الجرف، عجمان، ويقدم استشارات طبية وجراحية مجانية للأورام حتى 31 أغسطس 2024- مما يعكس التزام المجموعة بجعل رعاية مرضى السرطان عالية الجودة في متناول الجميع في المجتمع.

يقدم مركز ثومبي المتقدم للسرطان، الذي يكشف النقاب عن أكثر حزم الفحص بأسعار معقولة في الإمارات العربية المتحدة، باقة فحص سرطان الثدي التي تشمل استشارة متخصصة وتصوير الثدي بالأشعة السينية، بسعر 699 درهما. تتوفر باقة فحص سرطان البروستاتا، التي تتضمن استشارة متخصصة، والموجات فوق الصوتية عبر المستقيم، واختبارات مستضد البروستاتا، واختبارات البول الروتينية المجانية، مقابل 999 درهما.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم باقة فحص سرطان المعدة، والتي تشمل استشارة متخصصة، تعداد الدم الكامل، بروتين سي التفاعلي، ألانين أمينوترانسفيراز، الموجات فوق الصوتية، وعلامات الورم مثل مستضد الكربوهيدرات 19-9 (كا 19.9)، مستضد سرطاني مضغي، وألفا فيتوبروتين، بسعر 3499 درهما.

وحضر حفل الافتتاح حمد عبيد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية ومدير فرع جمعية الإمارات للسرطان، عجمان، بحضور الدكتور محي الدين ثومبي، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، الذي كان لرؤيته وقيادته دور فعال في إنشاء هذا المرفق العالمي المستوى.

وقال الدكتور محي الدين ثومبي، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي: حققت ثومبي للرعاية الصحية نجاحا ملحوظا في تعليم الرعاية الصحية والمهن الصحية، ومع افتتاح مركز ثومبي المتقدم للسرطان، نحن ملتزمون بتقديم رعاية متقدمة لمرضى السرطان، الذين اضطروا في السابق إلى السفر إلى العين ودبي لتلقي العلاج. هدفنا هو تعزيز التميز السريري، وتعزيز تدريب المتخصصين في الرعاية الصحية، وتوسيع خدمات الأورام لدينا. يعكس هذا المركز التزامنا بسد الفجوات في رعاية مرضى السرطان وتقديم حلول رعاية صحية مخصصة تعود بالنفع على مجتمعنا المحلي والأمة ككل.

وقال د. طارق الخوري أخصائي الأورام الطبية، تستخدم مؤسسة الأورام الطبية والجراحية التطورات التكنولوجية وتزيد من الوعي حول خيارات العلاج الفعالة من حيث التكلفة، مما يعزز قدرة المستشفى على توفير الرعاية المتخصصة للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة. كما سيضم المركز عيادات متخصصة للثدي وخدمات جراحة أورام الثدي، ضمان خيارات علاج شاملة ومصممة خصيصا للأفراد الذين يواجهون سرطان الثدي والحالات ذات الصلة,، متخصص في طب الأورام.

بدعم من معهد ثومبي لأبحاث الطب الدقيق (تريبم)، يجمع مركز السرطان الباحثين والأكاديميين والمهنيين الطبيين لتعزيز أبحاث السرطان المبتكرة. إن تفاني (تريبم) في التميز في العلوم وتحسين الرعاية الصحية والتعاون مع شركاء الصناعة سيدفع التقدم في أبحاث السرطان وتشخيصه، مما يمكن خطط العلاج الشخصية من معالجة الاتجاهات المتعلقة بفعالية.

وقال أكبر محي الدين ثومبي، نائب الرئيس-ثومبي للرعاية الصحية: كانت هناك حاجة لتحقيق التقدم التكنولوجي وتوليد الوعي حول خيارات العلاج الأفضل والفعالة من حيث التكلفة.

وأضاف: كجزء من التزام ثومبي للرعاية الصحية باتباع نهج متعدد التخصصات، سيقدم مركز ثومبي المتقدم للسرطان علاجا شاملا لمختلف أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والرئة والكبد والقولون والمستقيم والمعدة والبروستاتا وغيرها. سيقدم المركز مجموعة واسعة من العلاجات، من العلاج الهرموني والمناعي إلى العلاج الكيميائي. كما ستقدم هذه المبادرة برامج تدريبية للفنيين والممرضين والمهنيين الصحيين في مجال علاج السرطان.

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