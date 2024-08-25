رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي يشيد بجهود ومبادرات المجلس العالمي للتسامح والسلام

المصدر: برازيليا - وام

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أشاد رودريغو باجيكو، رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي بجهود ومبادرات المجلس العالمي للتسامح والسلام في تعزيز السلام والتسامح.

جاء ذلك خلال استقباله أمس وفد المجلس برئاسة معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في مكتبه بمقر مجلس الشيوخ بالعاصمة برازيليا.

وقال رودريغو باجيكو إن العالم بحاجه إلى منصة مثل البرلمان الدولي للتسامح والسلام من شأنها تعزيز هذا الهدف الإنساني السامي، مؤكداً دعمه لتوجهات المجلس وتطلعه للعمل المشترك بين البرلمان البرازيلي والبرلمان الدولي للتسامح والسلام.

وشكر أحمد الجروان، رودريغو باجيكو على حسن الاستقبال والضيافة التي حظي بها المجلس في البرازيل، والدعم الكبير لتوجهات المجلس، مؤكداً أهمية العمل والتعاون لما فيه مصلحة وخير التسامح والسلام في العالم.

في سياق متصل، زار وفد المجلس، البرلمان البرازيلي بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات السلام والتسامح ونبذ العنف والتطرف، وعقد جلسة مع عدد من المسؤولين والبرلمانيين البرازيليين. وجرى التباحث حول سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، كما تطرق الحوار إلى القضايا الحيوية التي تشكل أهمية كبيرة في ظل التحديات الراهنة، كما ناقش الوفد أهمية تعزيز جهود السلام العادل والشامل في المنطقة.

وشهدت الجلسة حضوراً بارزاً من ممثلين عن مختلف الدول والهيئات، حيث ألقى البرلمانيون المشاركون كلمات أكدوا فيها على أهمية السلام والتسامح وضرورة تعزيز التعاون بين المجلس والدول المشاركة لتحقيق الأهداف المشتركة، وأشادوا بالتنظيم المميز للجلسة والضيافة البرازيلية الكريمة.

كما عقد وفد المجلس مؤتمراً صحفياً أكد فيه الجروان الدور المحوري الذي تلعبه البرازيل في دعم قضايا التسامح والسلام على الساحة الدولية.

وأشاد بالدعم البرازيلي المتواصل لجهود نشر قيم التعايش والاحترام المتبادل بين الشعوب، مشيراً إلى أن البرازيل تمثل نموذجاً عالمياً في تعزيز الحوار الثقافي.

وأكد الجروان أهمية استمرار التعاون بين المجلس العالمي للتسامح والسلام والبرلمان البرازيلي، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه الزيارة نقطة انطلاق لمزيد من المبادرات المشتركة التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وزار وفد المجلس الجمعية الوطنية لعمداء المؤسسات الاتحادية للتعليم العالي في البرازيل، وعقد الجانبان ندوة استعرض الجروان فيها دور المجلس، وتطرق إلى أهمية التعليم كونه الطريق الأقرب للوصول لتعزيز التسامح.

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