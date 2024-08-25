هطول أمطار الخير على مناطق مختلفة بالدولة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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شهدت مناطق مختلفة في الدولة، ظهر أمس، هطول أمطار مختلفة الشدة، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، غطت كلاً من الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة ومدينة العين وليوا.

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن منطقة مسافي في إمارة رأس الخيمة، شهدت في تمام الساعة 2 و25 دقيقة، بداية هطول أمطار الخير، والتي كانت خفيفة، ليشهد طريق خورفكان بعد مرور 10 دقائق امتداد الحالة المطرية، حيث سجل الطريق هطول أمطار خفيفة، تحولت في تمام الساعة 3 و13 دقيقة إلى متوسطة في ذات الطريق باتجاه السيجي.

وبين المركز بأن محطات رصد الأمطار التابعة له، رصدت في تمام الساعة 3 ودقيقتين، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة اصفني في إمارة رأس الخيمة، في الوقت الذي كانت فيه الأمطار متوسطة إلى غزيرة على سوق الجمعة بإمارة الفجيرة، وذلك في تمام الساعة 3 و22 دقيقة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار، تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 53:61، والثاني عند الساعة 05:26، والجزر الأول عند الساعة 10:19، والثاني عند الساعة 23:18.أما بحر عمان فسيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:06، والثاني عند الساعة 02:56، والجزر الأول عند الساعة 20:13، والثاني عند الساعة 08:14.

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