"طرق دبي" تنجز تحسينات مرورية ومواقف إضافية في 10 مناطق تتوزع فيها المدارس

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استعدادها لبدء العام الدراسي بالعديد من المبادرات والفعاليات التوعوية والفنية التي تم تصميمها والتخطيط لها وفقاً لاحتياجات المدارس والطلبة، وبناءً على الفئات المستهدفة من أفراد المجتمع ذوي العلاقة بموسم العودة إلى المدارس، مثل الطلاب وأولياء الأمور والسائقين، وتأتي هذه المبادرات ضمن مساعي الهيئة للمحافظة على خلو منطقة المدارس من الحوادث والوفيات المرورية، إضافة إلى الارتقاء بالسلوك المروري وغرس ثقافة السلامة المرورية لدى الجيل الناشئ وأفراد المجتمع.

وقال بدر مطر الصيري مدير إدارة تنفيذي المرور في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة إنه تم العمل خلال الفترة الصيفية على عدد من مشاريع التحسينات بناء على الملاحظات التي تم رصدها خلال العام الدراسي الماضي من قبل الهيئة وشركائها الاستراتيجيين كشرطة دبي، والتي تمثلت في زيادة عدد المواقف وتوسعة المداخل والمخارج في 10 مناطق تتوزع فيها المدارس.

وأوضح أنه تم إضافة مواقف جديدة لاستيعاب الطلب العالي خلال وقت وصول الطلبة للمدارس والخروج منها، والحد من الاختناقات المرورية التي تحدث خلال هذه الفترات من خلال توسعة بعض الطرق والمداخل والمخارج المؤدية إلى مناطق المدارس لضمان وصول الطلبة بسهولة وسلاسة لفصولهم الدراسية، لافتاً إلى أن عملية رصد التحديات وتقديم الحلول مستمرة من خلال الزيارات الميدانية والفرق المتخصصة التي تتابع انتظام وصول الطلبة لمدارسهم والتزام أولياء الأمور بإنزالهم في الأماكن المخصصة.

وأشار إلى أن الهيئة ستطلق مع عودة الطلبة للمدارس حملة لتوعية أولياء الأمور والطلبة بالتعاون مع شرطة دبي لتعريف الفئات المستهدفة بإجراءات السلامة والإجراءات الصحيحة لإنزال الطلبة في المناطق المحددة بعيداً عن الطرق والمركبات، ولتعريفهم بأهمية تجنب الطرق الرئيسية عند نزول الأبناء من المركبات وصعودهم لها بعد نهاية اليوم الدراسي، كما ستطلق حملة "قواعد ذهبية لسلامة الأجيال" بالشراكة مع القطاع الخاص ستتركز فيها الجهود على توعية الجيل الصاعد ببعض النقاط الأساسية كأماكن عبور المشاة وإجراءات السلامة التي يجب اتباعها عند عبور الطرق إلى جانب كيفية معرفة أماكن عبور المشاة.

وأوضح الصيري أنه خلال السنوات رصدنا تصرفات خاطئة من قبل بعض أولياء الأمور الذين يقومون يقومون بإنزال الطلبة في الجهات المقابلة للمدارس أو في منتصف الطرق وهي أماكن غير مؤهلة وآمنة للسير على الأقدام وعبور الشارع كونها طرق رئيسية وتعرض سلامة الأبناء للخطر، داعياً سائقي الحافلات المدرسية وأولياء الأمور الذين يقومون بتوصيل أبنائهم إلى المدارس الالتزام بالقواعد المرورية الصحيحة، وتجنب الوقوف في الأماكن الخاطئة، وعدم ترك الأطفال يعبرون الشارع بمفردهم، إلى جانب عدم السماح للطلاب بالنزول من الباب الأيسر للمركبة، والالتزام بربط حزام الأمان حتى في المسافات القصيرة.

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