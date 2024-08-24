التلال للأزياء وهيئة المناطق الحرة في عجمان تختتمان بنجاح برنامج «إبرة وخيط» التعليمي

المصدر: البيان

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بحضور الشيخ محمد بن خالد القاسمي، مدير إدارة الشركات التابعة لهيئة المناطق الحرة في عجمان، اختتمت التلال للأزياء وهيئة المناطق الحرة في عجمان برنامج "إبرة وخيط" التعليمي بنجاح كبير، وذلك ضمن مبادرة "صيفنا سعادة" التي تنفذها حكومة عجمان.

وتلتقي حملتنا الصيفية "نبضات الصيف" مع حملة "صيفنا سعادة" في رؤية مشتركة تتمثل في تحويل فصل الصيف إلى موسم مليء بالإيجابية والإنتاجية. تسعى "نبضات الصيف" إلى تحقيق هذه الرؤية من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات والمبادرات، مما يساهم في خلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف النظرية والمهارات العملية الضرورية لبدء مسيرة مهنية ناجحة في عالم الأزياء. يتضمن البرنامج مجموعة شاملة من ورش العمل التدريبية التي تغطي مختلف جوانب صناعة الأزياء. وقد أتيحت للمشاركين فرصة القيام بجولة في مرافق وأقسام مشغل "إنفنتي جار منتس" التابع لشركة التلال، الذي يُعد من أكبر مراكز إنتاج الكنادير الإماراتية في الدولة.

وتسعى حملة "نبضات الصيف" إلى إضفاء لمسة من الأناقة والانتعاش على فصل الصيف من خلال تقديم مجموعة حصرية من الأقمشة والمنتجات الصيفية الراقية، بتصاميم عصرية تلبي احتياجات هذا الموسم. تم عرض هذه المجموعة خلال فعاليات البرنامج، حيث تم تصميمها بعناية لتوفير برودة وراحة للجسم، مع تشكيلة واسعة من الألوان والأنماط التي تعكس حيوية الشباب وروح الابتكار.

وفي هذا السياق، صرح السيد بشر الدين شرقي، مدير إدارة العلاقات العامة في شركة التلال للأزياء، قائلاً: "يسعدنا أن نكون جزءًا من مبادرة صيفنا سعادة ونعمل مع هيئة المناطق الحرة في عجمان. نحن نؤمن بأهمية الاستثمار في الشباب الإماراتي وتوفير الفرص المناسبة لهم لتطوير مهاراتهم وإطلاق إبداعاتهم. ونأمل أن يساهم هذا البرنامج في بناء جيل جديد من المصممين والمبدعين الإماراتيين، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة في مجال الأزياء والموضة".

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