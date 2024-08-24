توقعات الطقس في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات اليوم صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وأوضح أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، مشيراً إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام التالية:

الأحد

الطقس: صحو إلى غائم جزئي أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، واحتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين

الطقس: صحو بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد تكون ركامية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: صحو بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب على السواحل صباحاً - صحو بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، تظهر السحب شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار خاصة شمالاً وشرقاً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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