46 مرشحاً في القائمة القصيرة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن القائمة القصيرة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024، التي تضم 46 مرشحاً، وذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لتحكيم الجائزة التي تضم نخبة من الخبراء في مجالات الإعلام والاتصال، لاختيار الملفات المرشحة في فئات الجائزة الـ22 ضمن 5 قطاعات رئيسة، تتضمن 9 فئات لجوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، و4 فئات للجوائز الفردية، وفئتين لجوائز التحدي والمسابقات، و4 فئات لجوائز لجنة التحكيم، إضافة إلى 3 فئات لجوائز الشركاء. وضمت القائمة القصيرة مرشحين من 12 دولة.

وقال المكتب الإعلامي إنه سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في 5 سبتمبر المقبل بمركز إكسبو الشارقة، خلال حفل توزيع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي.

وشهدت الدورة الـ11 من الجائزة أكبر عدد من المشاركات منذ انطلاقها، إذ استقبلت 3815 مشاركة عربية وعالمية بنسبة زيادة 230 % عن العام السابق، وبإجمالي 1129 ملفاً مقبولاً من 44 دولة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والأفراد، إضافة إلى المنظمات الدولية.

وتميزت الملفات المشاركة في الجائزة هذا العام بقوتها وتنافسيتها العالية، حيث أظهرت المشاريع والأعمال المقدمة مستوى رفيعاً من الجودة والابتكار، كما برزت مساهمات القطاع الخاص في مجال الاتصال وممارساته من خلال الأعمال المقدمة. ومع توسع الجائزة على الصعيد العالمي، نجحت أيضاً في استقطاب مشاركات من العديد من الدول للمرة الأولى، مما يعكس جاذبية وشمولية الجائزة.

وتسعى جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، بصفتها منصة عالمية رائدة للاحتفاء بالإبداع والتميز في مجال الاتصال الحكومي، إلى دعم رؤية طموحة تتمثل في بناء مستقبل أفضل من خلال الاتصال الفعال، وتستهدف المتميزين في مختلف فئات الاتصال، وتهدف إلى تقديم نماذج ملهمة تسهم في تطوير هذا المجال، وتعزيز دور الاتصال في تحقيق التنمية المستدامة.

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