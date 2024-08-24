محمد بن زايد ورئيس غينيا بيساو يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة عمر سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، أمس، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك في جميع المجالات، خاصة التنموية والاقتصادية والتجارية التي تخدم أولويات التنمية والتطور في البلدين.

وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وغينيا بيساو وتوسيع آفاق التعاون ومجالاته بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

دعوة

من جهة ثانية، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، دعوة موجهة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية لحضور النسخة الثامنة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2024 في مدينة الرياض. تسلم الدعوة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة لدى استقبال معاليه في ديوان عام وزارة الخارجية سعود بن سعد العتيبي نائب رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

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