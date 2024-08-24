8859 مشاركاً و234 فعالية في «صيفنا سعادة»

المصدر: عجمان - البيان

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اختتمت الدورة الـ 5 من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة 2024»، التي نظمتها حكومة عجمان، بالتعاون والشراكة مع 22 جهة حكومية اتحادية ومحلية. وأقيمت فعاليات الدورة، التي انطلقت يوم 15 يوليو الماضي واستمرت حتى أغسطس الجاري، في 6 مراكز صيفية قدمت العديد من البرامج والمسابقات والمبادرات المجتمعية.

وشهد «صيفنا سعادة» مشاركة واسعة في مختلف مبادراته وفعالياته التي بلغت 234 فعالية، وارتفعت أعداد المشاركين والمستفيدين هذا العام، حيث بلغ عددهم 8859 مشاركاً من مختلف فئات المجتمع بزيادة تقارب الضعف مقارنة بالدورة الماضية.

وشهدت الدورة حضور 1077 مشاركاً في المركز الصيفي للبنين، و2628 مشاركة في المركز الصيفي للبنات، و2521 مشاركاً في المركز الصيفي التخصصي الثقافي، و1584 مشاركاً في المركز الصيفي للبرامج المجتمعية، بالإضافة إلى 910 مشاركين في المركز الصيفي للبرامج التطويرية ومهارات الحياة، و139 مشاركاً في المركز الصيفي التخصصي العلمي.

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