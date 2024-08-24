1200 مستفيد من «غراس الصيف» لـ«إسلامية دبي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت فعاليات برنامج «غراس الصيف 2024»، الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مطلع يوليو الماضي، واستمر حتى أغسطس الجاري، بالتزامن مع إجازة الطالبات الصيفية، وهدف البنامج إلى غرس القيم والأخلاق الإسلامية والإنسانية، وتعلم مهارات القيادة والاستدامة والابتكار، وتعزيز الهوية الوطنية والسنع الإماراتي في 6 مواقع موزعة في دبي.

واستقبل البرنامج 1200 مستفيد في جميع المراكز المخصصة للبرنامج. وتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية والشركاء الاستراتيجيين منهم:هيئة تنمية المجتمع، الإدارة العامة للدفاع المدني، متحف المستقبل، بلدية دبي، هيئة الصحة بدبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، شرطة دبي، مركز إرادة، هيئة الثقافة والفنون، نادي حتا، مؤسسة دبي للنساء والأطفال ومؤسسة وطني. وتم خلال البرنامج تنظيم ورش عملية متنوعة تجمع بين المتعة والفائدة، والاستدامة، والابتكار، والقيادة، وبما يتوافق مع أجندة دبي الاجتماعية 33.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز