مشاركة نوعية لـ «كهرباء دبي» في «جيتكس جلوبال 2024»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الـ 44 من معرض «جيتكس جلوبال 2024»، أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، المقام في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. وتسلط منصة الهيئة رقم A10 في قاعة H17 الضوء على مبادراتها وخدماتها وبرامجها الرقمية والمبتكرة فائقة التطور التي تسهم في تسريع عجلة التحول الرقمي في الهيئة وترسيخ ريادتها العالمية.

وتحتضن منصة الهيئة أيضاً مشاريع وحلول «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، والتي أصبحت الهيئة بموجبها أول مؤسسة خدماتية رقمية على مستوى العالم؛ ومشاريع الشركات التابعة للهيئة التي تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، وشركة ديجيتال إكس، وشركة إنفرا إكس.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بات معرض «جيتكس جلوبال» منصة عالمية تجمع مئات آلاف المشاركين والرؤساء التنفيذيين ورواد التكنولوجيا من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، لطرح أحدث المنتجات والحلول التقنية، وتعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً محورياً لصناعة التقنيات المستقبلية، ودفع مسيرة التقدم التكنولوجي حول العالم.

ونشارك سنوياً في هذا الحدث العالمي لإبراز بنيتنا الرقمية المتطورة وخدماتنا المبتكرة والآمنة التي تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة الحياة وسعادة المعنيين ودفع مسيرة الاستدامة والحياد الكربوني. ونركز خلال المعرض أيضاً على جهودنا المتواصلة لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة وتصميم المستقبل وتطبيق أفضل نماذج العمل الرقمي لتكون دبي ضمن أفضل 10 اقتصادات رقمية عالمياً وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية «D33».

وأضاف معالي الطاير: «ضمن مبادرة «ديوا الرقمية»، نعمل على إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية والمساهمة في بناء مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، حيث ترتكز «ديوا الرقمية» على أربعة محاور: إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية، وتشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين مبتكرة، والتوسع في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي وتوفير خدمات رقمية تخدم المدن المستدامة الذكية مع ضمان أمنها واستمراريتها في الفضاء الرقمي السيبراني».

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