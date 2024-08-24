«إقامة دبي» توزع المرطبات على 8000 عامل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ممثلة بإدارة الفعاليات العمالية في قطاع تنظيم علاقات العمل، مبادرة مجتمعية بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، و«فرجان دبي»، وذلك بهدف توفير استراحة منعشة للعمال خلال أشهر الصيف الحارة، عبر توزيع مرطبات متنوعة، في مواقع عملهم؛ مثل المواقع الإنشائية والمصانع التابعة للشركات.

وتأتي المبادرة التي انطلقت بعدد من المواقع الإنشائية، واستفاد منها نحو 8000 عامل في إطار تثمين «إقامة دبي» للدور الحيوي الذي يلعبه العمال في تحقيق التنمية المستدامة، وفي سياق جهودها نحو توفير بيئة عمل ملائمة لهم، فضلاً عن تعزيز الوعي بأهمية دورهم في المجتمع، من خلال تقديم برامج دعم ومبادرات تسهم في تحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال، مما يعزز من إنتاجيتهم ويساهم في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتكاملاً.

وأكد اللواء عبيد بن مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، حرص الإدارة على التواصل المستمر مع جميع العمال في مختلف الأوقات والمناسبات، إدراكاً منا لأهمية دورهم المحوري في مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها الإمارة، مشيراً إلى أن المبادرة تعكس التزام «إقامة دبي» الراسخ بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للعمال في كافة الظروف.

وبدوره أكد اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل بالوكالة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن تطوير العمال ودعمهم ينعكس إيجاباً على جودة العمل والإنتاجية، ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، وترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة في كافة المجالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز