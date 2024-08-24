«زعبيل فيد» راعياً رسمياً للدورة الـ21 لـ«أبوظبي للصيد والفروسية»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، اختيار شركة «زعبيل فيد» راعياً رسمياً لدورته الـ21 التي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، مما يسلط الضوء على الالتزام المشترك بدعم التراث الغني للمنطقة وتعزيز الممارسات المبتكرة في الصناعة.

ويُنظم المعرض من قبل نادي صقاري الإمارات بالتعاون مع مجموعة أدنيك كشريك استراتيجي وذلك عبر ذراع إدارة الفعاليات في مجموعة أدنيك «كابيتال للفعاليات»، وسيعقد في مركز أدنيك في أبوظبي خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري إلى 8 سبتمبر المقبل.

وقال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يسعدنا أن نرحب بشركة زعبيل فيد كراعٍ رسمي للمعرض، ونعرب عن امتناننا لدعمها الكبير لهذا الحدث البارز، حيث تؤكد مجموعة أدنيك التزامها بتوفير تجربة استثنائية لا مثيل لها تسلط الضوء على الابتكار والاستدامة خلال نسخة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية».

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