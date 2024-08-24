جلسة حوارية في «تريندز» تبحث دور البحث العلمي في استشراف التطورات العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات بمقره في أبوظبي، وارن كينج، نائب سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة، في جلسة حوارية حملت عنوان: «البحث العلمي.. شراكة عالمية نحو مستقبل مستدام». وأكدت الجلسة دور البحث العلمي في تعزيز هذه المجالات، مشددة على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير وتبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وشدد نائب السفير الأسترالي على أهمية البحث العلمي في فهم التطورات والأحداث واستشرافها، مشيراً إلى أن البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية في علاقات بلاده مع دولة الإمارات. وقال، إن أستراليا تمتلك خبرات واسعة في مجال البحث العلمي، وهي حريصة على مشاركتها مع مركز «تريندز» بما يسهم في وضع رؤى وحلول مبتكرة للتحديات العالمية المشتركة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، حرص المركز على تعزيز التعاون البحثي والعلمي مع المراكز البحثية الأسترالية، مشيراً إلى أن هذه الجلسة الحوارية تأتي تتويجاً لسلسلة من المبادرات التي يطلقها المركز لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، مشيداً بالتعاون الوثيق بين المركز والسفارة الأسترالية.

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