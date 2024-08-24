أبوظبي تستضيف مؤتمر «المرافق» 16 سبتمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تقام فعاليات النسخة الثالثة من «المؤتمر العالمي للمرافق»، الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر المقبل.

ويعقد المؤتمر، الذي تنظّمه شركة «دي إم جي إيفنتس»، تحت شعار: «نحو مستقبل آمن ومستدام لقطاع المرافق»، بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودائرة الطاقة في أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام أكثر من 12 ألف متخصص وخبير عالمي ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع مرافق الكهرباء والمياه، وسيسلط الضوء على أحدث التقنيات والتطورات البحثية والخدمات التقنية وحلول المنتجات التي تقود مستقبل القطاع.

كما سيوفر لقطاع المرافق البيئة اللازمة للتواصل وعقد مباحثات الأعمال مع الشركات التي تعرض أحدث الحلول والخدمات والتقنيات التي تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون وتحسين التكاليف وزيادة الكفاءات وتعزيز الأداء التجاري. ويشهد المؤتمر 110 جلسات تفاعلية، وأكثر من 280 متحدثاً عالمياً، و18 وزيراً للطاقة و1,400 مندوب وخبير.

ويوفر المؤتمر منصة تفاعلية مثالية لصناع القرار والخبراء في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع المرافق، تعزيزاً لجهود التعاون الاستراتيجي بين مختلف دول العالم، وإجراء حوار هادف ومثمر بناء لضمان مستقبل أكثر أمناً ومرونة واستدامة لقطاع المرافق.

وبهذه المناسبة قال المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية: يمثل المؤتمر العالمي للمرافق 2024، فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المرافق على مستوى العالم، بفضل ما سيناقشه حول أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المشتركة في مجالات الاستدامة وأمن المياه.

والتي ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية ستواصل العمل على تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة في مجال الاستدامة وأمن المياه على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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